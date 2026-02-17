Trump advierte a Irán sobre las "consecuencias de no alcanzar un acuerdo"

El presidente Donald Trump advirtió el lunes a Irán sobre "las consecuencias de no alcanzar un acuerdo", un día antes de las conversaciones entre Estados Unidos y la república islámica previstas en Ginebra.

"Voy a participar en esas conversaciones, indirectamente", dijo el presidente estadounidense a los periodistas a bordo del Air Force One rumbo a Washington.

"Ellos quieren llegar a un acuerdo... No creo que quieran las consecuencias de no hacerlo", agregó.

Las conversaciones en Ginebra entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Omán, se producen tras repetidas amenazas de Trump de emprender acciones militares contra Teherán: primero por la mortífera represión de ese país contra las protestas antigubernamentales y, más recientemente, por su programa nuclear.

Estados Unidos y algunos países europeos temen que el programa nuclear iraní tenga como objetivo fabricar una bomba atómica, algo que Teherán niega.

Washington ha presionado anteriormente para que se traten otros temas, entre ellos los misiles balísticos iraníes y el apoyo a grupos armados en Oriente Medio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó el lunes que la postura de Estados Unidos sobre su programa nuclear se ha vuelto "más realista".

Un intento anterior de negociación entre ambos países fracasó cuando Israel lanzó ataques sorpresa contra Irán en junio pasado, dando inicio a una guerra de 12 días en la que Washington participó para bombardear instalaciones nucleares iraníes.