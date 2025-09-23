Trump advierte a narcotraficantes que los hará desaparecer

NUEVA YORK, 23 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que los recientes ataques de militares estadounidenses contra barcos que transportaban a presuntos narcotraficantes venezolanos son una poderosa advertencia para cualquiera que intente llevar drogas a su país.

"A todos los terroristas matones que llevan drogas venenosas a Estados Unidos de América, por favor, les advertimos que los haremos desaparecer", dijo Trump en un discurso ante las Naciones Unidas.

Trump sostuvo, sin pruebas, que cada barco alcanzado por las fuerzas estadounidenses contenía drogas que matarían a más de 25.000 estadounidenses.

También repitió su afirmación de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, lidera redes de narcotráfico, algo que Maduro niega.

Reuters informó el sábado que Maduro ofreció entablar conversaciones directas con el Gobierno de Trump a través del enviado especial Richard Grenell, días después del primer ataque estadounidense contra un barco del país sudamericano en el que murieron 11 personas.

En una carta dirigida a Trump, Maduro rechazó las afirmaciones de Washington de que Venezuela desempeña un papel importante en el tráfico de drogas. Señaló que sólo el 5% de las drogas producidas en Colombia se envían a través de su país y, de ellas, el 70% fueron neutralizadas y destruidas por las autoridades venezolanas.

Trump anunció el viernes al menos un tercer ataque contra presuntas lanchas con drogas procedentes de Venezuela, en medio de un gran despliegue militar de Estados Unidos en el sur del Caribe que incluye siete buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y cazas furtivos F-35. (Reporte de Gram Slattery, Escrito por Andrea Shalal. Editado en español por Ricardo Figueroa)