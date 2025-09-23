Trump advierte a Rusia y respalda a Israel en un combativo discurso en la ONU

*

Trump amenaza a Rusia con nuevos aranceles

*

Trump ha retirado apoyo de Estados Unidos a muchas agencias de la ONU

*

Estados Unidos podría proponer restricciones al asilo político

Por Gram Slattery

Naciones Unidas, 23 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Rusia que está dispuesto a imponer fuertes medidas económicas por la guerra en Ucrania y rechazó un movimiento global hacia el reconocimiento de un Estado palestino, en un combativo discurso ante la Asamblea General de la ONU.

En su primer discurso en la ONU desde que recuperó el poder en enero, Trump se dirigió a decenas de líderes mundiales, muchos de los cuales se han alarmado al ver que Estados Unidos se aleja de las alianzas tradicionales en favor de una política aislacionista de "Estados Unidos primero".

La advertencia de Trump a Rusia vino con un matiz: quiere que los aliados de Estados Unidos impongan a Rusia las mismas medidas que él propone para tratar de obligar al presidente ruso, Vladímir Putin, a retirarse del mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente estadounidense ha advertido en varias ocasiones de la posibilidad de imponer sanciones a Rusia, pero aún no lo ha hecho. Recientemente exigió a Europa que detenga todas las compras de petróleo ruso antes de tomar medidas.

"En el caso de que Rusia no esté dispuesta a llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, entonces Estados Unidos está totalmente preparado para imponer una ronda muy fuerte de potentes aranceles, que detendrían el derramamiento de sangre, creo, muy rápidamente", dijo.

Pero para que las medidas fueran eficaces, dijo, "los países europeos, todos ustedes aquí reunidos, tendrían que unirse a nosotros para adoptar exactamente las mismas medidas".

Decenas de líderes mundiales se reunieron en las Naciones Unidas el lunes para respaldar un Estado palestino, un cambio diplomático histórico que enfrenta una feroz resistencia de Israel y de su aliado Estados Unidos.

Trump rechazó un Estado para los palestinos, adoptando la postura del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamás, por sus atrocidades", dijo, repitiendo su llamamiento a la devolución de los rehenes en poder del grupo militante palestino.

Trump dijo que Estados Unidos quiere un acuerdo de alto el fuego por rehenes que suponga la devolución de todos los cautivos restantes, vivos y muertos.

"Tenemos que detener la guerra en Gaza inmediatamente.

“Tenemos que negociar la paz inmediatamente”, dijo.

CRÍTICA A LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

Trump argumentó que otros líderes mundiales deberían adoptar su política de mano dura contra los inmigrantes, pregonando sus propios esfuerzos para detener y deportar a los que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, una postura que muchos países ven con escepticismo.

“Está destruyendo tu país y tienes que hacer algo al respecto en el escenario mundial”, dijo.

Trump, que se ha autoproclamado pacifista en un intento de ganar el Premio Nobel de la Paz, se quejó de que las Naciones Unidas no apoyaran sus esfuerzos por poner fin a los conflictos en todo el mundo.

Trump unió su queja a un agravio personal sobre la infraestructura de la ONU, diciendo que él y la primera dama Melania Trump quedaron brevemente atrapados en una escalera mecánica de la ONU y que su teleprompter no funcionaba inicialmente. (Reporte de Gram Slattery; Reporte adicional de Michelle Nichols; Redacción de Daniel Trotta y Steve Holland; Edición de Javier López de Lérida)