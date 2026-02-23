Trump advierte de aranceles más altos a países que "jueguen" con acuerdos comerciales

Por Doina Chiacu y Susan Heavey

WASHINGTON, 23 feb (Reuters) - El presidente Donald Trump insistió el lunes en su condena a la Corte Suprema de Estados Unidos después de que esta falló la semana pasada contra su amplio programa arancelario, y prometió recurrir a otras facultades y licencias arancelarias, pero no ofreció detalles.

Trump, en una serie de publicaciones en redes sociales, dijo que también podría imponer cobros de licencia a sus socios comerciales, mientras la incertidumbre sobre sus próximas decisiones comerciales sacudía la economía mundial y provocaba una caída de las acciones.

"Cualquier país que quiera 'jugar' con la ridícula decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han 'estafado' a Estados Unidos durante años, y甚至décadas, se enfrentará a unos aranceles mucho más altos, y peores, que los que acaban de acordar. ¡COMPRADORES, TENGAN CUIDADO!", escribió Trump en Truth Social.

Trump dijo que, a pesar de la decisión del tribunal de invalidar sus aranceles en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, su decisión confirmaba su capacidad para usar los aranceles en virtud de otras potestades legales "de una manera mucho más poderosa y desagradable, con seguridad jurídica, que los aranceles utilizados inicialmente".

Sugirió que Estados Unidos podría imponer nuevos costos de licencia a sus socios comerciales, pero no proporcionó más detalles.

Un portavoz de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) no respondió inmediatamente a una solicitud de más comentarios sobre los planes de Trump.

En Bruselas, el Parlamento Europeo decidió el lunes posponer la votación sobre el acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos después de que Trump impuso un nuevo arancel temporal del 15% a las importaciones de todos los países.

Los productos de la UE incluidos en el acuerdo se enfrentarían a un arancel estadounidense del 15%, con exenciones para cientos de productos alimenticios, piezas de aviones, minerales críticos, ingredientes farmacéuticos y otros productos, mientras que la UE los eliminaría para muchas importaciones procedentes de Estados Unidos, incluidos los productos industriales.

Trump anunció inicialmente el viernes el arancel temporal del 10% en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, pero lo elevó al 15%, el máximo permitido por la ley, el sábado.

El nuevo arancel entrará en vigor el martes. En ese mismo momento, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que dejaría de recaudar los aranceles IEEPA, ahora ilegales, más de tres días después de la sentencia de la Corte Suprema. (Reportaje de Susan Heavey; edición de Doina Chiacu, Editado en español por Juana Casas)