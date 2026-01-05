Trump advierte de más aranceles a india por las compras de petróleo ruso

Por Manoj Kumar y Shivangi Acharya

NUEVA DELHI, 5 ene (Reuters) -

Estados Unidos podría aumentar los aranceles a India si Nueva Delhi no atiende la ⁠exigencia de Washington de frenar ⁠las compras de petróleo ruso, dijo el domingo el presidente Donald Trump, escalando la presión sobre el país del sur de Asia mientras las conversaciones comerciales siguen inconclusas.

"(El ⁠primer ministro ‌Narendra) Modi ​es un buen tipo. Sabía que no estaba contento y que era importante hacerme feliz", ​dijo Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

"Ellos comercian y podemos ‌subirles los aranceles muy rápidamente", dijo Trump en respuesta a ‌una pregunta sobre las compras de petróleo ​ruso por parte de India.

El Ministerio de Comercio de India no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los comentarios de Trump se producen tras meses de negociaciones comerciales después de que Estados Unidos duplicara el año pasado los aranceles a la importación de productos indios hasta el 50% como castigo por sus grandes compras de petróleo ruso. Los mercados indios reaccionaban el lunes, con el índice bursátil de tecnología de la información cayendo alrededor de un ⁠2,5% a su nivel más bajo en más de un mes, al tiempo que los inversores temen que las tensas ​relaciones comerciales puedan retrasar aún más un acuerdo comercial entre Estados Unidos e India.

El senador republicano Lindsey Graham, un estrecho aliado de Trump que viaja con él, dijo que las sanciones estadounidenses a las petroleras rusas y el aumento de los aranceles a India habían contribuido a frenar las importaciones indias de petróleo.

Graham respalda una legislación para imponer aranceles de hasta el 500% a países que sigan comprando petróleo ruso, ⁠como India.

"Si usted está comprando petróleo ruso barato, mantiene en funcionamiento la máquina de guerra de Putin", dijo, ​y agregó que "intentamos dar al presidente la capacidad de hacer que esa sea una elección difícil mediante aranceles."

Las medidas de Trump fueron las principales razones por las que India ahora estaba comprando "mucho menos petróleo ruso", dijo Graham.

Los expertos en comercio ‍advierten, sin embargo, que el enfoque cauteloso de Nueva Delhi corre el riesgo de debilitar su posición.

Ajay Srivastava, fundador del laboratorio de ideas de comercio Global Trade Research Initiative, dijo que las exportaciones indias ya se enfrentan a un arancel estadounidense del 50%, con un 25% vinculado a las compras de crudo ruso.

Aunque las refinerías indias han reducido ​las importaciones tras las sanciones, dijo, las compras no han cesado del todo, lo que deja a India en una "zona gris estratégica". (Información de Gram Slattery y Trevor Hunnicutt a bordo del Air Force One y Manoj Kumar y Shivangi Acharya en ‍Nueva Delhi; edición de Sonali Paul y Jacqueline Wong; edición en español de María Bayarri Cárdenas)