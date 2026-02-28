Trump advierte de que algunos estadounidenses podrían morir durante la ofensiva de EEUU contra Irán

Por Jasper Ward

WASHINGTON, 28 feb (Reuters) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el sábado que Estados Unidos había iniciado "importantes operaciones militares" en Irán y advirtió de que podría haber ‌víctimas estadounidenses.

Los ataques, que según Trump ‌tenían ⁠como objetivo destruir los misiles iraníes y aniquilar su armada, se producen tras las repetidas advertencias de Estados Unidos e Israel de que volverían a atacar Irán si Teherán seguía adelante con sus programas nucleares ​y de ⁠misiles balísticos.

"Mi Gobierno ⁠ha tomado todas las medidas posibles para minimizar el riesgo para el personal estadounidense en la región. Aun así, y ​no hago esta declaración a la ligera, el régimen iraní busca matar", dijo Trump en un vídeo compartido ‌en Truth Social.

"Es posible que se pierdan las vidas de valientes ​héroes estadounidenses y que tengamos víctimas, como suele ocurrir ​en la guerra, pero no lo hacemos por ahora. Lo hacemos por el futuro, y es una misión noble".

El Departamento de Estado de EEUU aconsejó el sábado a los ciudadanos estadounidenses en Irán que permanecieran en sus hogares "hasta nuevo aviso" después de que el presidente Donald Trump ordenara "operaciones militares importantes" en el país.

LA OPERACIÓN DURARÁ VARIOS DÍAS, SEGÚN UN FUNCIONARIO ESTADOUNIDENSE

El ejército estadounidense ha bautizado la ​operación como "EPIC FURY" (Furia Épica), según informó el Pentágono en X.

Esta es la segunda vez que Estados Unidos lleva a cabo ataques contra Irán desde que Trump regresó a ⁠la Casa Blanca el año pasado. La primera fue en junio, cuando Washington llevó a cabo una serie de ataques contra instalaciones nucleares iraníes.

A diferencia de ‌la primera, se espera que los ataques del sábado se prolonguen durante varios días, según informó un funcionario estadounidense a Reuters.

Teherán se está preparando para tomar represalias, y la respuesta será contundente, según ha declarado un funcionario iraní a Reuters.

El ejército israelí afirmó que Teherán había lanzado misiles hacia Israel en respuesta.

En su mensaje, Trump pidió a los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas de Irán, que depusieran las armas, prometiéndoles que se les concedería inmunidad.

La otra opción, según Trump, es "una muerte segura".

Washington ‌y Teherán mantuvieron una serie de conversaciones en las últimas semanas sobre las ambiciones nucleares de Irán. La más reciente se ⁠celebró el jueves sin que se llegara a ningún acuerdo.

"Irán se negó, como lo ha hecho durante décadas y ‌décadas. Rechazaron todas las oportunidades de renunciar a sus ambiciones nucleares, y ya no podemos tolerarlo más", ⁠dijo Trump.

TRUMP ANIMA A LOS IRANÍES A TOMAR EL CONTROL DEL GOBIERNO

El presidente ⁠planteó por primera vez la idea de lanzar ataques contra Irán en enero, en el contexto de dos semanas de protestas en todo el país, durante las cuales miles de personas fueron asesinadas por las autoridades.

Advirtió de que Estados Unidos acudiría al rescate de los manifestantes si las autoridades iraníes les disparaban y les mataban. Más tarde, Trump animó a los manifestantes ‌a seguir protestando, diciendo que la ayuda estaba en ​camino.

Trump mencionó la muerte de manifestantes durante su declaración sobre los ataques y dijo a los iraníes que se pusieran a cubierto porque las bombas caerían "por todas partes".

"Cuando hayamos terminado, tomad el control de vuestro Gobierno. Será vuestro. Probablemente sea vuestra única oportunidad en generaciones", afirmó.

(reporte de Jasper Ward en Washington; reportaje adicional ‌de Phil Stewart y Bo Erickson; edición de Tom Hogue y Sharon Singleton, editado en español por Tomás Cobos)