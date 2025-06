Trump advierte de que las protestas en el desfile militar se responderán con fuerza

WASHINGTON, 10 jun (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el martes a no protestar en el desfile militar del fin de semana en Washington para conmemorar el 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos.

"Para aquellas personas que quieran protestar, se van a enfrentar a una gran fuerza", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Las fuerzas del orden se están preparando para que cientos de miles de personas asistan al desfile del sábado, dijo el lunes el agente especial a cargo del Servicio Secreto, Matt McCool. McCool dijo que se desplegarán miles de agentes, oficiales y especialistas de las fuerzas del orden de todo el país. El FBI y el Departamento de Policía Metropolitana han dicho que no existen amenazas creíbles contra el evento. Se han permitido al menos nueve protestas ese día, según informó el martes un portavoz del Servicio Secreto. En declaraciones no programadas en el Despacho Oval, Trump habló de su decisión de desplegar 4000 soldados de la Guardia Nacional y 700 infantes de marina en Los Ángeles después de que estallaran protestas en respuesta a redadas federales de inmigración en lugares de trabajo. Trump defendió su decisión de dar ese raro paso y dijo que se necesitaba a los efectivos para contener los disturbios, pese a las objeciones de dirigentes locales y estatales. El evento del sábado, que coincidirá con el 79 cumpleaños de Trump, incluye un festival de cumpleaños del Ejército en el National Mall y culminará con un desfile por la capital y una ceremonia de alistamiento y reenganche presidida por el presidente. Un grupo llamado No Kings (sin reyes, en inglés) está organizando protestas en todo el país ese día. "Han desafiado a nuestros tribunales, han deportado a estadounidenses, han hecho desaparecer a personas de las calles, han atacado nuestros derechos civiles y han recortado nuestros servicios", afirma el grupo en su web. "La corrupción ha ido demasiado lejos. Sin tronos. Sin coronas. Sin reyes." (Información de Andrea Shalal y Doina Chiacu; edición de Rami Ayyub y Sandra Maler; edición en español de María Bayarri Cárdenas)