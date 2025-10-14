Trump advierte que la ayuda de EEUU podría agotarse si Milei pierde elecciones en Argentina

(Añade detalles)

WASHINGTON, 14 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes que su país no será "generoso" con Argentina, a la que ya otorgó auxilio financiero, si el presidente ultraliberal Javier Milei pierde las elecciones.

Trump también criticó a la oposición de Milei como parte del movimiento de "extrema izquierda" al que culpa por la crisis económica del país austral, que sufre una escasez de divisas que desembocó en una fuerte presión sobre la moneda doméstica.

En busca de superar el trance, los Gobiernos alineados de Argentina y Estados Unidos anunciaron la semana pasada un intercambio de monedas por US$20.000 millones y el Tesoro del país norteamericano compró pesos para sostener su valor. Pero Trump advirtió que el auxilio fue específicamente para Milei.

"Si él (Milei) pierde, no vamos a ser generosos con Argentina", dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde el martes recibió a Milei.

Argentina celebrará comicios legislativos el 26 de octubre, en los que la derecha radical representada por Milei intentará ganar espacio en un Congreso dominado por la oposición peronista y de centro.

Tras el encuentro con Milei, Trump también señaló que un acuerdo de libre comercio con Argentina es posible.

"Vamos a discutir algo de eso hoy (...) Queremos ayudar a Argentina y queremos ayudarnos a nosotros mismos", dijo el mandatario estadounidense. "Estaremos comerciando con Argentina", agregó.

En tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, destacó que el apoyo de su país a Argentina no requiere que la nación sudamericana cancele su multimillonario acuerdo de intercambio de monedas con China.

"La asistencia estadounidense no depende del cierre del 'swap' con China", afirmó Bessent. "Cualquier información al respecto es incorrecta", agregó.

(Reporte de Steve Holand y Rodrigo Campos, escrito por Katharine Jackson, escrito en español por Lucila Sigal. Editado por Nicolás Misculin)