Trump advierte que la ayuda de EEUU podría agotarse si Milei pierde elecciones

WASHINGTON, 14 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes que su país no será "generoso" con Argentina, a la que ya otorgó auxilio financiero, si el presidente ultraliberal Javier Milei pierde las elecciones.

Trump también criticó a la oposición de Milei como parte del movimiento de "extrema izquierda" al que culpa por la crisis económica que sufre actualmente el país austral.

"Si él (Milei) pierde, no vamos a ser generosos con Argentina", dijo Trump a periodistas.

Argentina celebrará comicios legislativos el 26 de octubre, en los que la derecha radical representada por Milei intentará ganar espacio en un Congreso dominado por la oposición peronista y de centro.

Trump también señaló que un acuerdo de libre comercio con Argentina era posible.

"Vamos a discutir algo de eso hoy (...) Queremos ayudar a Argentina y queremos ayudarnos a nosotros mismos, pero queremos ayudar a Argentina", dijo Trump en una reunión con el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca.

"Estaremos comerciando con Argentina", agregó.

En tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el apoyo de su país a Argentina no requiere que la nación sudamericana cierre su multimillonario acuerdo de intercambio de monedas con China.

"La asistencia estadounidense no depende del cierre del 'swap' con China", afirmó Bessent. "Cualquier información al respecto es incorrecta", agregó.

(Reporte de Steve Holand y Rodrigo Campos, escrito por Katharine Jackson, escrito en español por Lucila Sigal Editado por Nicolás Misculin)