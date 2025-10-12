Trump advierte que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Moscú no resuelve la guerra pronto

A BORDO DEL AVIÓN PRESIDENCIAL (AP) — El presidente Donald Trump advirtió el domingo a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania si Moscú no resuelve pronto su guerra.

“Podría decir: ‘Miren, si esta guerra no se va a resolver, les voy a enviar Tomahawks’”, declaró Trump el domingo a la prensa a bordo del Air Force One mientras volaba hacia Israel. "El Tomahawk es un arma increíble, muy ofensiva. Y, honestamente, Rusia no necesita eso".

Agregó: "Podría decirles que si la guerra no se resuelve, bien podríamos hacerlo, o tal vez no, pero podríamos hacerlo. Creo que es apropiado mencionarlo".

Los comentarios de Trump se produjeron después de sostener una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.