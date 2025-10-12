LA NACION

Trump advierte que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Moscú no resuelve la guerra pronto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Trump advierte que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Moscú no resuelve la guerra pronto
Trump advierte que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Moscú no resuelve la guerra prontoLuis M. Alvarez - FR596 AP

A BORDO DEL AVIÓN PRESIDENCIAL (AP) — El presidente Donald Trump advirtió el domingo a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania si Moscú no resuelve pronto su guerra.

“Podría decir: ‘Miren, si esta guerra no se va a resolver, les voy a enviar Tomahawks’”, declaró Trump el domingo a la prensa a bordo del Air Force One mientras volaba hacia Israel. "El Tomahawk es un arma increíble, muy ofensiva. Y, honestamente, Rusia no necesita eso".

Agregó: "Podría decirles que si la guerra no se resuelve, bien podríamos hacerlo, o tal vez no, pero podríamos hacerlo. Creo que es apropiado mencionarlo".

Los comentarios de Trump se produjeron después de sostener una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas
  1. 1

    Hay alerta naranja por tormentas eléctricas para este domingo 12 de octubre: las provincias afectadas

  2. A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar al ganador
    2

    A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar al ganador

  3. Encontraron al chico de 5 años que había sido secuestrado tras el asesinato de su madre y su abuela
    3

    Doble crimen en Córdoba: encontraron al niño de 5 años tras el asesinato de su madre y su abuela

  4. Fuerte cruce entre Esteban Bullrich y Nicolás Márquez por el Premio Nobel a Corina Machado
    4

    Fuerte cruce entre Esteban Bullrich y Nicolás Márquez por el Premio Nobel a Corina Machado

Cargando banners ...