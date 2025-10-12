Trump advierte que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Moscú no resuelve la guerra pronto
A BORDO DEL AVIÓN PRESIDENCIAL (AP) — El presidente Donald Trump advirtió el domingo a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania si Moscú no resuelve pronto su guerra.
“Podría decir: ‘Miren, si esta guerra no se va a resolver, les voy a enviar Tomahawks’”, declaró Trump el domingo a la prensa a bordo del Air Force One mientras volaba hacia Israel. "El Tomahawk es un arma increíble, muy ofensiva. Y, honestamente, Rusia no necesita eso".
Agregó: "Podría decirles que si la guerra no se resuelve, bien podríamos hacerlo, o tal vez no, pero podríamos hacerlo. Creo que es apropiado mencionarlo".
Los comentarios de Trump se produjeron después de sostener una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
