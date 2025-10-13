Trump afirma en Egipto que el presidente Al Sisi tuvo un rol muy importante en el acuerdo sobre Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes en Egipto que el presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi "tuvo un rol muy importante" en la negociación que permitió un cese el fuego en Gaza.

El mandatario republicano llegó al balneario de Sharm el Sheij, donde copresidirá junto a Al Sisi la cumbre sobre el futuro de Gaza en la que participarán dirigentes de unos 20 países, tras el cese el fuego en el territorio palestino que entró en vigor el viernes.

La primera fase del pacto entre Israel y Hamás preveía el canje de los últimos rehenes israelíes en Gaza -20 vivos y 28 fallecidos- por casi 2000 palestinos recluidos en cárceles israelíes.

En una breve visita a Israel antes del encuentro, Trump recibió una ovación de varios minutos en la Knéset, el Parlamento israelí, en una jornada de júbilo en el país por la liberación de los rehenes vivos que estaban en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Se acabó "la larga y dolorosa pesadilla" de la guerra en Gaza, declaró el mandatario estadounidense, artífice de un plan en 20 puntos que hizo posible el alto el fuego y la liberación de los rehenes.

Durante una entrevista con Al Sisi a su llegada a Sharm el Sheij, Trump destacó el rol de mediador del mandatario de Egipto, que junto a Catar y Estados Unidos ejercieron de intermediarios.

"El general ha desempeñado un papel clave porque Hamás respeta a este país y respeta la autoridad de Egipto", declaró Trump durante la reunión.

Al Sisi, a su vez, alabó al mandatario estadounidense y afirmó que "estaba seguro" de que Trump "era el único" que podía poner fin a esta guerra y "traer la paz" a la región.

