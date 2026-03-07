Trump afirma que Cuba está negociando un acuerdo con él y Rubio

7 mar (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Trump, dijo el sábado que Cuba quiere llegar a un acuerdo y está negociando con él y con el secretario de Estado Marco Rubio.

En su intervención en la reunión de líderes latinoamericanos "Escudo de las Américas", celebrada en Miami, Florida, Trump afirmó que Cuba se encontraba "al final del camino".

"Quieren negociar y están negociando con Marco (Rubio), conmigo y con algunos otros, y creo que se llegará a un acuerdo con Cuba muy fácilmente", afirmó.

(Reportaje de Nandita Bose y Bhargav Acharya; edición de Tomasz Janowski, Editado en español por Juana Casas)