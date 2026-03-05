Trump afirma que debe participar en la selección del próximo líder de Irán: Axios.
5 mar (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves a Axios que debe estar involucrado de forma personal en la selección del próximo líder de Irán.
"El hijo de Jamenei es inaceptable para mí. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán", afirmó Trump en una entrevista, según Axios.
"Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela", señaló.
Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Líder Supremo de Irán, sobrevivió a los ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán, en los que murió su padre, el ayatolá Alí Jamenei, según informaron fuentes iraníes a Reuters el miércoles.
Mojtaba, un clérigo de rango medio con estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria iraní, es una de las figuras más influyentes del clero iraní y se le considera un posible sucesor de su padre.
Irán aún no ha anunciado un nuevo líder. (Reporte de Daphne Psaledakis y Bhargav Acharya; editado en español por Carlos Serrano)