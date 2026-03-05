Trump afirma que debe participar en la selección del próximo líder de irán: axios.

5 mar (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ‌el jueves ‌a ⁠Axios que debe estar involucrado de forma personal ​en la ⁠selección ⁠del próximo líder de Irán.

"El ​hijo de Jamenei es inaceptable ‌para mí. Queremos ​a alguien que ​traiga armonía y paz a Irán", afirmó Trump en una entrevista, según Axios.

"Tengo que participar en el nombramiento, ​como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela", señaló.

Mojtaba ⁠Jamenei, hijo del difunto Líder Supremo de ‌Irán, sobrevivió a los ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán, en los que murió su padre, el ayatolá Alí Jamenei, según informaron ‌fuentes iraníes a Reuters el miércoles.

Mojtaba, un ⁠clérigo de rango medio ‌con estrechos vínculos con la ⁠Guardia Revolucionaria iraní, ⁠es una de las figuras más influyentes del clero iraní y se le considera un posible sucesor de ‌su padre.

Irán ​aún no ha anunciado un nuevo líder. (Reporte de Daphne Psaledakis y Bhargav Acharya; ‌editado en español por Carlos Serrano)