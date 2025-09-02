Trump afirma que Estados Unidos realizó un ataque contra un barco con drogas que partió de Venezuela

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el martes que Estados Unidos ha llevado a cabo un ataque en el sur del Caribe contra una embarcación que transportaba drogas y que partió de Venezuela.

El mandatario ofreció pocos detalles sobre la operación.

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó en la red social X que la embarcación estaba siendo operada por una "organización designada como narcoterrorista".

La oficina de prensa del gobierno de Venezuela no ha comentado sobre el anuncio.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.