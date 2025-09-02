Trump afirma que Estados Unidos realizó un ataque contra un barco con drogas que partió de Venezuela
WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el martes que Estados Unidos ha llevado a cabo un ataque en el sur del Caribe contra una embarcación que transportaba drogas y que partió de Venezuela.
El mandatario ofreció pocos detalles sobre la operación.
El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó en la red social X que la embarcación estaba siendo operada por una "organización designada como narcoterrorista".
La oficina de prensa del gobierno de Venezuela no ha comentado sobre el anuncio.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
