Trump afirma que Estados Unidos realizó un ataque contra un barco con drogas que partió de Venezuela

Trump afirma que Estados Unidos realizó un ataque contra un barco con drogas que partió de Venezuela
Trump afirma que Estados Unidos realizó un ataque contra un barco con drogas que partió de VenezuelaMark Schiefelbein - AP

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el martes que Estados Unidos ha llevado a cabo un ataque en el sur del Caribe contra una embarcación que transportaba drogas y que partió de Venezuela.

El mandatario ofreció pocos detalles sobre la operación.

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó en la red social X que la embarcación estaba siendo operada por una "organización designada como narcoterrorista".

La oficina de prensa del gobierno de Venezuela no ha comentado sobre el anuncio.

