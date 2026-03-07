Trump afirma que Irán recibirá un "Golpe muy duro" el sábado

7 mar (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Trump, dijo que Irán recibiría un "golpe muy duro" el sábado y que estaba considerando ampliar las zonas y los grupos de personas que serían objeto de ataques, sin dar más detalles.

"¡Hoy Irán recibirá un golpe muy duro! Debido al mal comportamiento de Irán, se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían tenido en cuenta como objetivos", afirmó Trump en una publicación en Truth Social.

También señaló que Irán se había disculpado con sus vecinos por los ataques contra ellos, lo que él consideró una rendición. (Reportaje de Disha Mishra en Bangalore. Edición de Mark Potter, Editado en español por Juana Casas)