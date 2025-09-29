LA NACION

Trump afirma que Israel está "muy cerca" de alcanzar el acuerdo de paz en Gaza

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Trump afirma que Israel está "muy cerca" de alcanzar el acuerdo de paz en Gaza
Trump afirma que Israel está "muy cerca" de alcanzar el acuerdo de paz en GazaIsraeli Government Press Office

WASHINGTON, 29 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que Israel y otros estaban "muy cerca" de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

Trump, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca, dijo que el acuerdo involucraría a los países árabes y debería ayudar a lograr una paz más amplia en el Medio Oriente.

"Al menos estamos, como mínimo, muy, muy cerca. Y creo que estamos más que cerca", dijo Trump a los periodistas. "Y quiero agradecer a Bibi por su gran implicación y su gran trabajo".

(Reporte de Trevor Hunnicutt y Steve Holland, redacción de Andrea Shalal, edición de Chris Reese. Editado en español por Natalia Ramos)

LA NACION
Más leídas
  1. Se suman rechazos judiciales a una ley de movilidad de haberes: qué dice un nuevo fallo
    1

    Se suman rechazos judiciales a la ley de movilidad de haberes del gobierno de Alberto Fernández

  2. Cómo es el plan integral de vecinos para preservar la identidad de la zona
    2

    Las Cañitas: el plan vecinal que busca integrar el Pabellón del Centenario y frenar la subasta

  3. El impactante cambio físico de Russell Crowe
    3

    El impactante cambio físico de Russell Crowe

  4. Del grito que marcó su carrera a brillar en la selección juvenil: quién es el goleador del Sub 20
    4

    Alejo Sarco, el pibe que todo lo convierte en oro: del grito que marcó su carrera y el conflicto con Vélez a brillar en la selección juvenil

Cargando banners ...