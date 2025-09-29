Trump afirma que Israel está "muy cerca" de alcanzar el acuerdo de paz en Gaza

WASHINGTON, 29 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que Israel y otros estaban "muy cerca" de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

Trump, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca, dijo que el acuerdo involucraría a los países árabes y debería ayudar a lograr una paz más amplia en el Medio Oriente.

"Al menos estamos, como mínimo, muy, muy cerca. Y creo que estamos más que cerca", dijo Trump a los periodistas. "Y quiero agradecer a Bibi por su gran implicación y su gran trabajo".

(Reporte de Trevor Hunnicutt y Steve Holland, redacción de Andrea Shalal, edición de Chris Reese. Editado en español por Natalia Ramos)