Trump afirma que la India comprará petróleo a Venezuela, no a Irán

Por Robin Respaut

31 ene (Reuters) - El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el sábado que la India comprará petróleo venezolano, en lugar de adquirirlo de Irán.

"Ya hemos cerrado ese acuerdo, el concepto del acuerdo", declaró Trump a periodistas mientras se encontraba en el Air Force One, de camino a Florida desde Washington D. C.

El comentario de Trump se produjo un día después de que Estados Unidos comunicara a Delhi que pronto podría reanudar las compras de petróleo venezolano para ayudar a sustituir las importaciones de petróleo ruso, según informaron a Reuters tres personas familiarizadas con el asunto.

El esfuerzo de Estados Unidos por suministrar crudo venezolano a la India se da mientras Washington busca reducir los ingresos petroleros que financian a Rusia en su guerra en Ucrania.

Trump impuso aranceles del 25% a los países que compran petróleo venezolano, incluida la India, en marzo del año pasado.

Trump sostuvo que China también es bienvenida a llegar a un acuerdo con Estados Unidos para comprar petróleo venezolano. (Reporte de Robin Respaut en San Francisco y Trevor Hunnicutt en el Air Force One; Editado en español por Javier Leira)