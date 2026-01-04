Trump afirma que Maduro y su esposa se enfrentarán a la justicia de EEUU

PALM BEACH, EEUU, 3 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa fueron detenidos en una operación militar el sábado y que se enfrentarán a la justicia estadounidense.

Trump calificó el accionar como una de las operaciones militares más exitosas en la historia de Estados Unidos.

"Esta ha sido una de las demostraciones más impresionantes, eficaces y poderosas del poderío y la competencia militar en la historia de Estados Unidos", declaró Trump a periodistas en su complejo turístico Mar-a-Lago.

Afirmó que en la operación se utilizaron fuerzas aéreas, terrestres y marítimas estadounidenses. (Información de Gram Slattery Editado en español por Javier Leira)