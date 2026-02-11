Trump afirma que "no se ha llegado a nada definitivo" tras reunirse con Netanyahu

11 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no se decidió nada definitivo durante su "muy buena" reunión del miércoles con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero que continuarían las negociaciones con Irán para llegar a un acuerdo.

"No se llegó a nada definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continúen para ver si se puede llegar a un acuerdo", publicó Trump en Truth Social.

"Además, hablamos del enorme progreso que se está logrando en Gaza y en la región en general", añadió. (Reporte de Daphne Psaledakis, Escrito por Christian Martínez; Editado en español por Natalia Ramos)