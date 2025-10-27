Trump afirma que prueba rusas de misiles no es "apropiada"
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el lunes que el anuncio de su par ruso Vladimir Putin de una prueba de misil crucero de propulsión nuclear no es "apropiada".
"Debería terminar la guerra (en Ucrania). Una guerra que debió haber tomado una semana ya está casi en su cuarto año. Eso lo que debería hacer en lugar de probar misiles" declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.
Putin anunció el domingo la prueba final del misil Burevestnik del cual afirmó que tiene "alcance ilimitado".
Trump había prometido terminar rápidamente con la guerra en Ucrania cuando volvió al poder en enero pero las conversaciones entre Moscú y Kiev se estancaron pese a la presión estadounidense.
Las fuerzas rusas han avanzado lenta y gradualmente en Ucrania en los últimos meses.
