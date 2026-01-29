Trump afirma que Putin acordó no disparar contra Kiev durante una semana debido al frío

WASHINGTON, 29 ene (Reuters) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el jueves que su par ruso, Vladimir Putin, acordó no disparar contra Kiev durante una semana debido al frío.

"Le pedí personalmente al presidente Putin que no disparara contra Kiev y otras ciudades durante una semana, y él accedió a hacerlo", dijo Trump en una reunión del Gabinete, citando el "frío extraordinario" que se vive en la región.

"Fue muy amable. Mucha gente me dijo: 'No malgastes la llamada, no vas a conseguirlo'. Y lo hizo", añadió Trump. (Reporte de Steve Holland y Bo Erickson; editado en español por Javier Leira)