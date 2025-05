Trump afirma que reabrirá la prisión de Alcatraz

NUEVA YORK (AP) — El presidente Donald Trump asegura que ha girado instrucciones a su gobierno para reabrir y expandir Alcatraz, la famosa prisión ubicada en una isla de difícil acceso cerca de San Francisco, que ha permanecido cerrada por más de 60 años.

Trump publicó el domingo por la noche en su plataforma de redes sociales Truth Social que: "Estados Unidos ha estado plagado por demasiado tiempo de delincuentes violentos y reincidentes, los desechos de la sociedad, que nunca contribuirán con nada más que miseria y sufrimiento. Cuando éramos una nación más seria, en tiempos pasados, no dudábamos en encerrar a los criminales más peligrosos y mantenerlos lejos de cualquiera a quien pudieran causar daño. Así es como se supone que debe ser".

“Es por eso que, hoy”, añadió, "estoy instruyendo a la Oficina de Prisiones, junto con el Departamento de Justicia, el FBI y Seguridad Nacional, para que se reabra una prisión de Alcatraz con ampliaciones y reconstrucciones significativas para albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos".

La orden de Trump para la reconstrucción y reapertura de un centro penitenciario que fue cerrado hace tiempo representa el más reciente ataque en sus esfuerzos por reformar la manera y el lugar en que se encarcela a prisioneros federales y migrantes detenidos.

Sin embargo, un movimiento de este tipo podría ser una propuesta costosa y complicada. La prisión fue cerrada en 1963 debido al deterioro de la infraestructura y los altos costos de reparación y suministro de la instalación isleña, ya que todo, desde combustible hasta alimentos, tenía que ser llevado en barco.

Modernizar las instalaciones requeriría de enormes inversiones en un momento en que la Oficina de Prisiones ha estado cerrando centros penitenciarios por problemas de infraestructura similares.

La prisión, que era reconocida como un lugar del que era imposible escapar debido a las fuertes corrientes oceánicas y las frías aguas del Pacífico que la rodean, era conocida como "La Roca" y albergó a algunos de los criminales más famosos del país, incluidos el gánster Al Capone y George "Machine Gun" Kelly.

Durante mucho tiempo ha sido parte de la imaginación cultural y ha sido el tema de numerosas películas, incluida "The Rock", protagonizada por Sean Connery y Nicolas Cage.

Aun así, en los 29 años que permaneció en operaciones, 36 hombres realizaron 14 intentos de fuga por separado, según el FBI. Casi todos fueron capturados o no sobrevivieron al intento.

El destino de tres reclusos en particular —John Anglin, su hermano Clarence y Frank Morris— es objeto de cierto debate y fue el tema de la película "Escape from Alcatraz" de 1979, protagonizada por Clint Eastwood.

La isla de Alcatraz es actualmente un importante sitio turístico operado por el Servicio de Parques Nacionales y está designada como Monumento Nacional Histórico.

En su viaje de regreso a la Casa Blanca el domingo por la noche, después de pasar un fin de semana en Florida, Trump dijo que se le ocurrió la idea debido a su frustración con los "jueces radicalizados" que han insistido en que aquellos que están siendo deportados reciban el debido proceso. Alcatraz, aseguró, ha sido durante mucho tiempo un "símbolo de ley y orden. Saben, tiene bastante historia".

Un portavoz de la Oficina de Prisiones dijo en un comunicado que la agencia "acatará todas las órdenes presidenciales." El vocero no respondió de inmediato a las preguntas de The Associated Press sobre qué tan práctico y viable es reabrir Alcatraz o el papel de la agencia en el futuro de la antigua prisión, tomando en cuenta el control del Servicio de Parques Nacionales sobre la isla.

La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una demócrata por California cuyo distrito incluye a la isla, cuestionó la viabilidad de reabrir la prisión después de tantos años. "Ahora es un parque nacional muy popular y una gran atracción turística. La propuesta del presidente no es seria," escribió en X.

La isla sirve como una verdadera máquina del tiempo a una era pasada de correccionales. La Oficina de Prisiones actualmente cuenta con 16 centros penitenciarios que realizan las mismas funciones de alta seguridad de Alcatraz, incluida su instalación de máxima seguridad en Florence, Colorado, y la penitenciaría federal en Terre Haute, Indiana, que alberga la cámara de muerte federal.

La orden se produce en momentos en los que Trump ha tenido marcadas diferencias con los tribunales como parte de su intento por enviar a miembros de pandillas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador sin el debido proceso. Trump también ha planteado la idea legalmente dudosa de enviar a algunos prisioneros federales de Estados Unidos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, en la nación centroamericana.

Trump también ha ordenado la apertura de un centro de detención en Bahía de Guantánamo, Cuba, para albergar hasta 30.000 de lo que califica como los "peores criminales extranjeros".

La Oficina de Prisiones ha enfrentado innumerables crisis en los últimos años y ha sido objeto de una mayor análisis después del suicidio de Jeffrey Epstein en una cárcel federal de la ciudad de Nueva York en 2019. Una investigación de AP reveló fallas significativas que no habían sido reportadas previamente dentro de dependencia. Las pesquisas de AP han revelado actividad criminal generalizada por parte de empleados, decenas de fugas, violencia crónica, muertes y una grave escasez de personal que han obstaculizado la respuesta a emergencias, incluidas agresiones y suicidios.

La investigación de AP también expuso un desbordado abuso sexual al interior de una prisión federal para mujeres en Dublín, California. El presidente Joe Biden promulgó una ley el año pasado que fortalece la supervisión de la agencia después de que los informes de AP expusieron muchos de sus defectos.

Al mismo tiempo, la Oficina de Prisiones opera en un estado de cambio, con un nuevo director recientemente instalado y una misión redefinida que incluye recibir a miles de inmigrantes detenidos en algunas de sus prisiones y cárceles como parte de un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional. La agencia cerró varias instalaciones el año pasado, en parte para reducir costos, pero también está en proceso de construir una nueva cárcel en Kentucky.

___

Sisak informó desde Filadelfia. Los periodistas de Associated Press Gary Fields, en Washington, Aamer Madhani, en West Palm Beach, Florida, y Michael Balsamo, en Nueva York, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.