Trump afirma que Rusia y China no temen a la OTAN sin Estados Unidos

"Rusia y China no tienen ningún temor de la OTAN sin Estados Unidos, y dudo que la OTAN estuviera ahí para nosotros si realmente la necesitáramos", escribió Trump en su red social Truth. No obstante, aseguró que Estados Unidos seguirá apoyando a la OTAN, aun cuando —según su visión— el compromiso no sea recíproco.

"Siempre estaremos del lado de la OTAN, incluso si ellos no estarán más para nosotros. La única nación que China y Rusia temen y respetan es el presidente de Estados Unidos", sostuvo.

Trump volvió a atribuirse un papel central en la guerra en Ucrania y aseguró que sin su intervención Rusia ya habría ocupado todo el país. "Sin mi involucramiento, Rusia tendría hoy toda Ucrania", afirmó, reforzando su narrativa de liderazgo personal como factor disuasivo frente a Moscú.

Desde su regreso al poder, el mandatario ha insistido en que su estrategia de presión directa y negociación dura con el Kremlin fue clave para evitar una escalada mayor del conflicto, en contraste con lo que considera una política exterior "débil" de administraciones anteriores.

Las declaraciones se inscriben en una posición histórica de Trump respecto de la OTAN, a la que ha acusado reiteradamente de depender en exceso de Estados Unidos para su defensa colectiva.

Durante su primer mandato, el presidente exigió a los países miembros aumentar el gasto militar hasta el objetivo del 2% del PIB y llegó a cuestionar el valor estratégico de la Alianza.

En esta ocasión, Trump insistió en que la credibilidad disuasiva de la OTAN depende casi exclusivamente de Estados Unidos, y que sin Washington la organización perdería peso frente a potencias como Rusia y China.

En su mensaje, Trump también recordó que, según él, puso fin "por sí solo" a ocho guerras, y volvió a expresar su frustración por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Mencionó en particular a Noruega, país miembro de la OTAN y sede del comité que otorga el galardón, al señalar que "estúpidamente decidió no dármelo".

"Pero eso no importa", añadió. "Lo que importa es que salvé millones de vidas".

Las afirmaciones de Trump podrían generar nuevas tensiones con aliados europeos, especialmente en un contexto de redefinición de la arquitectura de seguridad occidental y de debates internos en la OTAN sobre el reparto de cargas militares, el apoyo a Ucrania y la relación futura con Rusia y China.

Hasta el momento, la OTAN y gobiernos europeos no respondieron oficialmente a las declaraciones del presidente estadounidense. (ANSA).