Trump afirma que su enviado especial Witkoff visitará Rusia ante su anunciado plan de imponer sanciones

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que su enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, viajará a Rusia, presumiblemente antes de que Washington cumpla su amenaza de imponer aranceles del 100% a Moscú y sus socios comerciales si no alcanza un acuerdo de alto el fuego en Ucrania. "Sí, irá a Israel y luego a Rusia, lo crean o no", ha señalado en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, donde ha afirmado que "tenemos ocho días, así que sí, vamos a imponer sanciones". El mandatario estadounidense, que no ha precisado las fechas de la estancia de Witkoff en Rusia, ha descartado que las sanciones vayan a provocar cambios en las decisiones de su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre la guerra con su país vecino. "No sé si las sanciones le molestan", ha manifestado. Sus declaraciones llegan después de que este martes fijara un nuevo plazo de diez días, que vence el 8 de agosto, para que el Kremlin acceda a un alto el fuego con Ucrania, si bien la fecha límite original era el 2 de septiembre, teniendo en cuenta que el pasado 14 de julio fijó un plazo de 50 días para imponer aranceles del 100% a Rusia si no cumple con sus peticiones de tregua. Por otra parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado en una entrevista concedida este jueves a la cadena de televisión estadounidense Fox News que "seguimos dialogando con la parte rusa" pese a que "el presidente ha esperado más de seis meses y ha hecho todo lo posible" para encontrar una solución al conflicto. "Así que el presidente (Trump) tiene muchas opciones. Quiero decir que, como todo el mundo sabe, tiene opciones para imponer sanciones (...) Una vez más, creo que nuestra esperanza es evitar eso y encontrar la manera de detener los enfrentamientos", ha declarado, antes de asegurar que "no hemos visto un interés sincero por parte de Rusia en lograr ese objetivo".