Trump afirma que visitará Venezuela tras establecer una "muy buena" relación con Delcy Rodríguez

Por Bo Erickson

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) - El presidente Donald Trump afirmó el ‌viernes que ‌la ⁠relación de Estados Unidos con Venezuela es "muy buena" y que tiene previsto visitar ​el ⁠país.

Los ⁠elogios de Trump hacia la presidenta encargada Delcy Rodríguez ​se producen tras la captura por ‌parte de Estados Unidos de Nicolás ​Maduro en enero, ​y en un momento en que Washington está tratando de impulsar los acuerdos petroleros en el país.

"Voy a visitar Venezuela", dijo Trump a periodistas en la Casa ​Blanca, aunque no dio más detalles al respecto.

"Tenemos una ⁠muy buena relación con la presidenta de Venezuela", señaló el ‌mandatario, agregando que Estados Unidos está "trabajando muy estrechamente" con Rodríguez en el acceso al petróleo.

"Diría que la relación que tenemos ahora mismo con Venezuela es un 10", añadió Trump.

Cuando Reuters le preguntó si ‌reconocería el gobierno de Rodríguez como oficial, Trump respondió: "Sí, lo ⁠hemos hecho. Estamos tratando con ellos y, ‌realmente, hasta ahora han hecho un gran ⁠trabajo".

La Casa Blanca no respondió ⁠de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si la postura oficial de Estados Unidos hacia el Gobierno de Rodríguez ha cambiado.

En las últimas ‌semanas, funcionarios de ​Washington dejaron claro que Estados Unidos no reconocía la legitimidad del gobierno interino de Rodríguez. (Reporte de Bo Erickson; reporte adicional de ‌Timothy Gardner; editado en español por Javier Leira)