Trump afronta recibimiento dispar en Abierto EEUU tras retraso seguridad que frustra a los aficionados

Por Amy Tennery, Maria Tsvetkova y Jeff Mason

NUEVA YORK, 7 sep (Reuters) - La final de la rama masculina del Abierto de Estados Unidos se retrasó y miles de asientos permanecían vacíos cuando finalmente comenzó, ya que los controles de seguridad relacionados con la asistencia del presidente Donald Trump causaron confusión y ralentizaron la entrada al icónico evento de Nueva York.

Los aficionados hicieron largas colas, algunas de más de una hora, en el exterior del estadio Arthur Ashe de Queens, el mayor recinto de tenis del mundo con capacidad para casi 24.000 personas. El Servicio Secreto y otros agentes de seguridad federales controlaron las bolsas y guiaron a los aficionados a través de los detectores de metales.

Algunos asistentes que aún estaban fuera abuchearon cuando el partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner comenzó poco antes de las 19:00 GMT.

Dentro del estadio, Trump fue recibido con una mezcla de vítores y abucheos cuando su imagen apareció en las pantallas.

Kevin, un hombre de Brooklyn que no quiso revelar su apellido, dijo que había esperado una hora y 15 minutos y aún no había llegado a la entrada.

Culpó a Trump del retraso. "100% él. Muy egoísta. Esperaría que alguien así tuviera un poco más de gracia para saber que un evento como este se retrasaría por su presencia, especialmente en una ciudad que le odia", dijo.

Un portavoz del Servicio Secreto dijo en un comunicado: "Reconocemos que la seguridad reforzada para la visita del presidente al Abierto de Estados Unidos puede haber contribuido a retrasos para los asistentes. Agradecemos sinceramente a todos los aficionados su paciencia y comprensión".

Las estrictas medidas de seguridad son habituales en cualquier acto público al que asiste el presidente, independientemente de su afiliación partidista o popularidad.

La hora de inicio del partido se retrasó 30 minutos debido a los controles de seguridad, informó la organización poco antes de su comienzo.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos, que dirige el evento, no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre los retrasos de seguridad.

Alrededor de una hora después del comienzo del partido, el estadio parecía casi lleno.

Trump es un aficionado a los deportes que suele expresar su opinión sobre ellos del mismo modo que ha tratado de influir o intimidar a instituciones de toda la sociedad estadounidense.

Ha presionado para restringir la participación de mujeres transexuales en deportes femeninos y ha pedido que el equipo de fútbol americano Washington Commanders vuelva a su antiguo nombre, los Pieles Rojas, un apodo que los críticos consideran una representación racista de los nativos americanos.

El índice de aprobación de Trump se situaba en el 40% a finales de julio y mediados de agosto, según un sondeo de Reuters/Ipsos, el más bajo de su presidencia. En todas las políticas, el apoyo a Trump procedía abrumadoramente de los republicanos, lo que planteaba dudas sobre cómo sería recibido en Nueva York, un bastión demócrata.

Maribeth Lodes, de Nueva York, dijo que su entrada costaba US$350. Estaba en la cola a las 13:30 hora local y todavía no había entrado una hora y media después.

“Es ridículo. Me parece totalmente irrazonable que hagan esto. Me enfurece aún más, porque nos hemos gastado todo este dinero”, dijo.

A algunos asistentes, sin embargo, les pareció bien la presencia de Trump. "Puede ir donde quiera y asistir a un partido si quiere", dijo Karen Stark, una aficionada al tenis jubilada, que viajó a la final desde Michigan.

Las entradas de reventa para el evento oscilaban entre cientos de dólares y más de 20.000, según el sitio web SeatGeek.

Un programa de televisión de la cadena ABC mostró a Trump saliendo de un palco tras su llegada para saludar al público, aún escaso, pero no incluyó audio. Se escucharon vítores y abucheos durante la retransmisión de ESPN de una aparición posterior de Trump antes del comienzo del evento. (Información de Amy Tennery, Maria Tsvetkova y Jeff Mason en Nueva York; información adicional de Jasper Ward, Jonathan Landay y Joseph Ax; Editado en español por Javier Leira)