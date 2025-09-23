Trump ahora dice que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

NACIONES UNIDAS, 23 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió el martes su retórica sobre la guerra y dijo que cree que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea y la OTAN, puede recuperar todo el territorio que Rusia ha tomado desde su invasión, aunque no dio indicios de cómo eso afectaría a la política de Washington.

Trump hizo este comentario en una publicación en su plataforma Truth Social tras una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU. Antes había dicho que tanto Kiev como Moscú tendrían que ceder territorio para poner fin a la guerra.

"Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa y, en particular, de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción muy viable", dijo Trump en su publicación.

Zelenski ha estado presionando a Trump para que muestre más apoyo a los esfuerzos bélicos de Kiev, entre otras cosas imponiendo nuevas sanciones severas a Rusia.

Muchos ucranianos se sorprendieron cuando Trump recibió al presidente ruso Vladimir Putin con todos los honores en una cumbre celebrada a mediados de agosto en Alaska, y creen que Moscú no detendrá su guerra a menos que se enfrente a una fuerte presión externa.

Trump también criticó a Rusia, diciendo que había estado luchando "sin rumbo fijo" en una guerra que una "verdadera potencia militar" habría ganado en menos de una semana.

El republicano no ha impuesto sanciones más duras, pero el martes insinuó que se tomarían medidas contundentes. "Putin y Rusia se encuentran en una GRAN crisis económica, y este es el momento de que Ucrania actúe", señaló.

También dijo que Washington seguiría suministrando armas a la OTAN "para que la OTAN haga lo que quiera con ellas". (Reporte de Ryan Patrick Jones en Toronto; editado en español por Javier Leira)