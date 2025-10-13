Trump alaba su plan de paz como el "amanecer histórico de un nuevo Oriente Próximo" y tiende la mano a Irán

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ensalzado este lunes su plan de paz para la Franja de Gaza como el "amanecer histórico de un nuevo Oriente Próximo" y ha animado a Irán a unirse a él, pero con la advertencia de que aquellos que intenten destruir a Israel están condenados a un "amargo fracaso".

"Ahora es el momento de traducir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio final de paz y prosperidad para todo Oriente Próximo", ha expresado Trump durante su intervención ante una Knesset rendida al presidente estadounidense, quien ha sido recibido bajo una larga y fuerte ovación.

"Juntos hemos demostrado que la paz no es sólo una esperanza con la que podemos soñar, es una realidad sobre la que podemos construir", ha dicho Trump, quien ha destacado el papel de los países árabes en este proceso.

"Es un triunfo increíble para Israel y el mundo que todas estas naciones trabajen juntas", ha valorado.

"Este es un momento muy emocionante para Israel y para Oriente Próximo porque nos encontramos en medio de una nueva era. Las fuerzas del caos, el terror y la ruina que han plagado la región durante décadas ahora se encuentran debilitadas, aisladas y totalmente derrotadas", ha afirmado el presidente de Estados Unidos.

Trump ha instado a los países de la región a dejar atrás sus históricas rencillas y a comportarse de manera "responsable y productiva" para el bien de Oriente Próximo.

"Dentro de varias generaciones, este será recordado como el momento en que todo comenzó a cambiar", ha afirmado.

"Desde Gaza hasta Irán, esos odios amargos solo han traído miseria, sufrimiento y fracaso", ha dicho el presidente de Estados Unidos, quien ha tendido una "mano de amistad" a Teherán, aunque con la advertencia de que los intentos de "destruir" a Israel están condenados al fracaso.

"Incluso con Irán (...) la mano de la amistad y la cooperación está abierta", ha afirmado el presidente de Estados Unidos, quien se ha mostrado convencido de que Teherán quiere "llegar a un acuerdo" y "será la mejor decisión que haya tomado jamás", si decide dar el paso de sentarse a hablar con Washington.

SEGURIDAD DE ISRAEL Y FUTURO DE GAZA "Israel es fuerte, vivirá y prosperará para siempre", ha dicho Trump, quien también ha tenido palabras de recuerdo para las víctimas y los familiares del 7 de octubre de 2023.

"Sepan que Estados Unidos se une a ustedes" y "nunca olvidará", ha manifestado en medio de una nueva ovación.

Trump ha afirmado que "Hamás será desarmado y la seguridad de Israel ya no se verá amenazada de ninguna manera".

Con la ayuda de Estados Unidos, ha subrayado, "ha ganado todo lo que podía por la fuerza de las armas".

"Ahora por fin, no sólo para los israelíes, sino también para los palestinos y para muchos otros, las largas y dolorosas pesadillas de la guerra están llegando a su fin. “La pesadilla ha acabado”, ha dicho Trump, quien ha tenido también palabras de elogio para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su patriotismo. Trump también ha centrado parte de su discurso en destacar la histórica alianza entre Estados Unidos e Israel. “Hemos enfrentado el mal juntos y hemos logrado la paz juntos”, ha dicho ante la Knesset, que ha coreado su nombre en la presentación que ha hecho el presidente, Amir Ohana, que no ha escatimado halagos hacia él. “Necesitamos más Trump”, ha llegado a decir Ohana antes de que este y el primer ministro Netanyahu tomaran la palabra. El presidente de la Knesset ha anunciado que promoverán en todo el mundo su candidatura para el Nobel de la Paz del año que viene. “No hay nadie que lo merezca más”, ha afirmado. A los habitantes de la Franja de Gaza, Trump les ha recomendado que centren sus esfuerzos en restaurar “la estabilidad, la seguridad, la dignidad y el desarrollo económico” del territorio palestino y así ofrecer “la vida mejor que sus hijos merecen”. Un proceso en el que, ha dicho, tiene la intención de participar. La primera parte de su intervención ha estado marcada también por la expulsión de los diputados Ayman Odeh y Ofer Cassif, quienes han pedido a Trump que reconozca el Estado palestino. “Han sido eficientes”, ha bromeado el presidente de Estados Unidos cuando los han desalojado rápidamente. Odeh ha escrito en X que ha sido expulsado por plantear una demanda “con la que toda la comunidad internacional está de acuerdo”, el reconocimiento de Palestina. PIDE EL INDULTO PARA NETANYAHU Donald Trump también se ha dirigido hacia el presidente de Israel, Isaac Herzog, para pedir el indulto para Netanyahu, acusado por posible corrupción en relación a unos regalos que habría recibido y que el jefe de la Casa Blanca ha minimizado. “Señor presidente, ¿por qué no le concede un indulto?”, se ha preguntado Trump. “Puros y champán, ¿a quién le importa?”, ha continuado el mandatario estadounidense en medio de los aplausos de la cámara. Trump ha llegado este lunes a Israel, donde se ha reunido con las autoridades israelíes, así como con un grupo de familiares de las víctimas del 7 de octubre, antes de desplazarse hasta la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para escenificar la firma de su plan para Gaza ante una veintena de líderes internacionales. Como parte del plan, Hamás ha soltado a los 20 rehenes que seguían con vida más de dos años después, mientras que el traslado de los 28 cadáveres se irá produciendo de manera paulatina durante los próximos días. En respuesta, Israel liberará a lo largo de este lunes cerca de 2000 presos palestinos.