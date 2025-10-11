Trump alcanza un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para reducir el precio de los medicamentos

MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes un nuevo acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para una bajada en el precio de los medicamentos a cambio de una exención arancelaria durante tres años a sus productos.

De esta manera, la multinacional fijará los precios según el sistema "nación más favorecida", bajo el cual el coste de los medicamentos será el más bajo que exista en países similares; incluso, Trump ha llegado a cifrar la posible reducción del precio de los medicamentos en un 600%.

Este nuevo acuerdo se une al establecido por Trump la semana pasada con la farmacéutica Pfizer en términos muy parecidos.

"Hoy AstraZeneca se compromete a ofrecer todos sus medicamentos recetados a Medicaid a precios de nación más favorecida. En otras palabras, el precio más bajo del mundo. Eso es lo que conseguimos", ha declarado el mandatario estadounidense en la Casa Blanca tras la presentación del acuerdo junto al CEO de la compañía, Pascal Soriot.

Además, AstraZeneca invertirá US$50.000 millones (43.000 millones de euros) durante los próximos cinco años para "investigación y desarrollo de nuevos medicamentos" y en el desarrollo de instalaciones en suelo estadounidense.

"Estoy muy emocionado de anunciar el compromiso de AstraZeneca con su visión de un Estados Unidos más saludable (...) de reducir el precio de los medicamentos para los pacientes estadounidenses, al tiempo que se garantiza que Estados Unidos siga siendo la potencia mundial de la innovación y los productos biofarmacéuticos", ha sostenido el jefe de la compañía farmacéutica.

En agosto, el mandatario norteamericano ya mandó una misiva a 17 empresas del sector farmacéutico en las que demandaba "un compromiso vinculante" para bajar los precios de los medicamentos en Estados Unidos hasta alinearlos con los aplicados en otras economías avanzadas.