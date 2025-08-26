Trump amenaza a California, Washington y Nuevo México
Podrían perder millones de dólares en fondos federales.
- 1 minuto de lectura'
Una investigación iniciada tras un accidente mortal en Florida, en el que un camionero extranjero realizó una vuelta en U ilegal a principios de este mes, encontró lo que Duffy denominó graves deficiencias en la forma en que los tres estados aplican las normas, que entraron en vigor en junio tras una orden ejecutiva del presidente Donald Trump.
Los camioneros deberían ser descalificados si no demuestran un dominio suficiente del inglés, y Duffy argumentó que el conductor involucrado en el accidente que costó la vida a tres personas nunca debería haber obtenido una licencia comercial debido a su estatus migratorio.
Pero el incidente se ha vuelto cada vez más político, con los gobernadores de California y Florida criticándose mutuamente y a Duffy.
"Los estados no pueden elegir qué normas federales de seguridad seguir y cuáles no", dijo Duffy. "Como vimos con el terrible accidente en Florida que mató a tres personas, cuando los estados no hacen cumplir la ley, ponen en riesgo a los conductores en la carretera", añadió. (ANSA).
