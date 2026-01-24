Trump amenaza a Canadá con arancel del 100% por un posible acuerdo con China

Por Katharine Jackson

WASHINGTON, 24 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que impondría un arancel del 100% a Canadá si llega a un acuerdo comercial con China y advirtió al primer ministro canadiense, Mark Carney, de que un acuerdo pondría en peligro a su país.

"China se comerá viva a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus negocios, tejido social y modo de vida en general", escribió Trump en Truth Social.

"Si Canadá hace un trato con China, será inmediatamente golpeado con un arancel del 100% contra todos los bienes y productos canadienses que entren en EEUU"

Carney, durante una reciente visita a China, calificó a la superpotencia asiática de "socio fiable y predecible" y en Davos animó a los líderes europeos a buscar inversiones de la segunda mayor economía del mundo.

Trump sugirió que China intentaría utilizar a Canadá para eludir los aranceles estadounidenses. "Si el gobernador Carney cree que va a hacer de Canadá un 'puerto de descarga' para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado".

Las tensiones entre Estados Unidos y su vecino del norte han aumentado en los últimos días.

Trump retiró el jueves una invitación para que Canadá se uniera a su iniciativa Junta por la Paz, destinada a resolver conflictos mundiales.

El giro se produjo tras el discurso de Carney en el Foro Económico Mundial de Davos, donde denunció abiertamente que las naciones poderosas utilizan la integración económica como arma y los aranceles como palanca. (Reporte de Katharine Jackson; Edición de Sergio Non y Tomasz Janowski. Editado en español por Natalia Ramos)