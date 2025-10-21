Trump amenaza a Hamás cuando se tratan de dar los próximos pasos de la tregua en Gaza

Por Alexander Cornwell y Nidal al-Mughrabi

KIRYAT GAT, Israel/EL CAIRO, 21 oct (Reuters) - Estados Unidos elevó el martes la presión sobre Hamás para que se desarme en la siguiente fase de un alto el fuego en Gaza ya frágil, mientras el presidente Donald Trump presionaba para consolidar el fin del devastador conflicto.

En una visita a Israel, el vicepresidente JD Vance dijo que el plan de alto el fuego iba mejor de lo esperado, pero advirtió al grupo militante palestino de que sería aniquilado si no cooperaba, haciéndose eco de una amenaza de Trump de "fuerza rápida, furiosa y brutal".

Israel y Hamás se han acusado mutuamente de repetidos incumplimientos de la tregua desde que se firmó hace ocho días, con destellos de violencia y recriminaciones sobre el ritmo de devolución de los cuerpos de los rehenes, la llegada de ayuda y la apertura de las fronteras.

Con la tregua existente ya tambaleante, Estados Unidos y los mediadores Egipto, Catar y Turquía están tratando de impulsar la segunda fase de las conversaciones, mucho más complicada, que pide a cada parte que haga concesiones que antes han torpedeado la pacificación.

El plan de alto el fuego de 20 puntos de Trump exige el desarme de Hamás, a lo que el grupo se ha negado hasta ahora, una retirada simultánea de Israel de Gaza y un camino hacia un Estado palestino.

Vance, que se reunirá el miércoles con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se mostró optimista respecto a la tregua y dejó entrever la posibilidad de que más países del Golfo acaben normalizando sus relaciones con Israel.

Sin embargo, modificó las expectativas de una rápida devolución de los cuerpos de todos los rehenes, una exigencia israelí clave, y afirmó que la plena realización del plan de alto el fuego llevaría mucho trabajo y "mucho, mucho tiempo".

Entre las principales cuestiones sin resolver figuran la gobernanza y el control de la seguridad en Gaza, ya que el plan de Trump prevé la formación de un organismo tecnocrático bajo una junta internacional de supervisión, y la creación de una fuerza multinacional, sin ningún papel para Hamás.

Vance, que visitaba una base militar en el sur de Israel donde las tropas estadounidenses supervisan la tregua, dijo que Estados Unidos, Israel y los países del Golfo estaban de acuerdo en que, aunque los combatientes de Hamás podrían recibir clemencia, el grupo tendría que desarmarse.

"Si Hamás no coopera, como ha dicho el presidente de Estados Unidos, Hamás será aniquilado", advirtió Vance.

