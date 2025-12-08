Trump amenaza a México con subir un 5% los aranceles por disputa sobre el agua

8 dic (Reuters) - El presidente Donald Trump amenazó el lunes con imponer un arancel adicional del 5% a México si no proporciona inmediatamente agua adicional para ayudar a los agricultores estadounidenses, acusando al país de violar un tratado que describe el reparto de agua entre los vecinos.

Según el tratado, México debe enviar 1.750.000 acres-pies de agua a Estados Unidos desde el río Bravo a través de una red de presas y embalses interconectados cada cinco años.

Trump dijo en una publicación en las redes sociales que México "debe" a Estados Unidos 800.000 acres-pies de agua debido a las violaciones del tratado en los últimos cinco años.

Exigió a México liberar 200.000 acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y más "poco después".

La falta de agua estaba perjudicando los cultivos y el ganado en Texas, dijo Trump.

"Hasta ahora, México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses que merecen esta agua tan necesaria", dijo Trump. "Por eso he autorizado documentación para imponer un arancel del 5% a México si esta agua no es liberada, INMEDIATAMENTE".

Un portavoz de la Secretaría de Economía de México no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En abril, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, dijo que México había acordado aumentar sus envíos de agua a Texas para ayudar a contrarrestar un déficit en virtud del tratado de 1944.

México ha argumentado que se encuentra bajo condiciones de sequía que han puesto a prueba los recursos hídricos del país. (Reporte de Ryan Patrick Jones en Toronto y Sarah Morland en Ciudad de México; Editado en Español por Manuel Farías)