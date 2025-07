Trump amenaza a Rusia con "100% de aranceles secundarios" en 50 días si no prospera la negociación con Ucrania

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que impondrá a Rusia "aranceles secundarios" del 100% en 50 días si no alcanza un acuerdo con Ucrania dentro de ese plazo para alcanzar el alto el fuego y comenzar un proceso de paz. En un encuentro ante los medios, acompañado del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump ha comenzado la conversación insistiendo en su descontento con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ante la falta de avances. "Como no alcancemos pronto un acuerdo vamos a imponer aranceles muy severos en 50 días. Aranceles al 100%. Podéis llamarlos aranceles secundarios", ha amenazado el presidente norteamericano. El anuncio de Trump no tiene nada que ver con la propuesta bipartidista que está siendo analizada por el Congreso de EEUU y que eleva los aranceles hasta el 500%. "Los republicanos están avanzando en el Senado con mucha energía pero no estoy seguro de que todavía nos haga falta", ha indicado el presidente estadounidense.