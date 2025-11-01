Trump amenaza con acción militar de EEUU en Nigeria por el trato a cristianos
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
1 de noviembre (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que pidió al Departamento de Defensa que se prepare para una posible acción militar en Nigeria si el Gobierno nigeriano "sigue permitiendo la matanza de cristianos".
El Gobierno de Estados Unidos también detendrá inmediatamente toda ayuda y asistencia a Nigeria, dijo Trump en una publicación en Truth Social.
Trump agregó que Estados Unidos podría "muy bien entrar en ese país ahora caído en desgracia, 'pistolas en mano', para acabar completamente con los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades". (Reporte de Ismail Shakil; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
