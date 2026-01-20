Trump amenaza con aranceles a los vinos para que Macron se una a la Junta de la Paz

Por Nandita Bose y Bo Erickson

WASHINGTON, 19 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que impondrá un arancel del 200% a los vinos y champanes franceses, una medida que, según afirmó, haría que el presidente francés, Emmanuel Macron, se uniese a la iniciativa de la Junta de la Paz de Trump, creada con el objetivo de resolver los conflictos mundiales.

Cuando un periodista le preguntó a propósito de las informaciones que indicaban que Macron no se unirá a la junta, Trump respondió: "¿Eso dijo? Bueno, nadie le quiere porque dejará el cargo muy pronto."

"Impondré un arancel del 200% sobre sus vinos y champanes, y se unirá, pero no tiene que unirse", dijo Trump.

Francia tiene la intención de declinar la invitación a unirse a la iniciativa, por el momento, dijo el lunes una fuente cercana a Macron. Trump propuso originalmente crear la Junta de la Paz cuando anunció el pasado septiembre su plan para poner fin a la guerra en Gaza. Pero una invitación enviada a los líderes mundiales la semana pasada esboza un amplio papel para poner fin a los conflictos a nivel mundial.

Un borrador de la carta enviada a unos 60 países por el Gobierno estadounidense pide a los miembros que contribuyan con US$1.000 millones en efectivo si quieren que su pertenencia dure más de tres años, según el documento al que tuvo acceso Reuters.

Los Gobiernos reaccionaron con cautela el domingo a la invitación de Trump, un plan que, según los diplomáticos, podría perjudicar el trabajo de Naciones Unidas.

El lunes, Trump también dijo que ha invitado al presidente ruso, Vladimir Putin, a ser miembro de la Junta de la Paz. "Ha sido invitado", dijo Trump.

(Información de Nandita Bose y Bo Erickson en Washington. edición de Jacqueline Wong y Neil Fullick; edición en español de María Bayarri Cárdenas)