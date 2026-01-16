Trump amenaza con aranceles para los que no se alineen en el tema Groenlandia

La tensión sigue siendo alta en la isla no continental más grande del mundo, y la impresión es que, a pesar de la insistencia de la administración Trump, Washington corre el riesgo de acabar en un callejón sin salida, favorecido por una cierta unidad renovada dentro de la Unión Europea. Pero ahora el magnate ha subido la apuesta aún más, instando a una nueva guerra comercial. Y con el objetivo no declarado de dividir Europa.

El día que el gobierno italiano presentó su estrategia para el Ártico, Bélgica —con un solo funcionario simbólico— decidió unirse al grupo de países que han enviado fuerzas militares a Groenlandia en los últimos días. Pero, sobre todo, Estados Unidos ha sido invitado formalmente por Copenhague a unirse a los ejercicios militares europeos: también porque, como afirma la capital danesa, "una vez terminada la guerra en Ucrania, Rusia redistribuirá sus recursos a otros escenarios, incluido el Ártico".

La decisión de invitar a Estados Unidos confirma así la verdadera naturaleza de la misión Arctic Endurance: más que un ejercicio de tropas europeas, se trata de una acción diplomática diseñada para establecer un consenso con Washington. Con un único objetivo: que la misión sea el embrión de una iniciativa más estructurada, esta vez bajo el control de la Alianza Atlántica.

"Estamos hablando con la OTAN. La OTAN está trabajando con nosotros en este asunto", declaró el propio Trump.

"Necesitamos desesperadamente Groenlandia para la seguridad nacional. Si no la conseguimos, tendremos una brecha en la seguridad nacional, en términos de nuestras actividades de defensa antimisiles y en todo lo demás", acotó.

El lunes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibirá al ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, y a la ministra de Asuntos Exteriores de Nuuk, Vivian Motzfeldt. No hay previstas ruedas de prensa, lo que refleja que, en la sede de la OTAN, se debatirá la propuesta que se enviará a Trump para satisfacer su necesidad de un Paso del Noroeste inmune a las ambiciones de China y Rusia, evitando al mismo tiempo un conflicto abierto con Dinamarca y Europa.

La idea de que un miembro de la OTAN, Estados Unidos, ataque a otro miembro de la Alianza, Dinamarca, se considera en Bruselas como el fin del mundo. Mientras tanto, el Servicio de Acción Exterior de la UE ha aclarado en las últimas horas que Groenlandia "forma parte del Reino de Dinamarca y está amparada por la cláusula de solidaridad mutua del artículo 42 de los Tratados". Aunque, se aclaró, "la cuestión no se plantea".

Sin embargo, la nueva amenaza arancelaria de Trump podría abrir una nueva fase en la disputa entre la UE y Estados Unidos y confirma una vez más que el magnate está lejos de moderar su temperamento. Además, en marzo, Washington ya programó la primera misión del enviado estadounidense a Groenlandia, Jeff Landry.

El asunto fue uno de los temas tratados en la conversación telefónica entre el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y su homólogo estadounidense, Marco Rubio, y presumiblemente será un punto clave en las reuniones que se celebrarán en el marco del Foro de Davos la próxima semana.

Mientras tanto, desde Brasil, Ursula von der Leyen reiteró su postura sobre los aranceles: "El comercio internacional no es un juego de suma cero: todos pueden y deben beneficiarse", afirmó.

Mientras tanto, Moscú también ha entrado en el juego de riesgo del Ártico. "Rusia asume que Groenlandia es territorio danés. Para Trump, el derecho internacional no es una prioridad", enfatizó el Kremlin.

Sin embargo, la postura de Vladimir Putin sigue siendo incierta. La crisis en Ucrania y las perspectivas de negociaciones con Estados Unidos son significativas. Y quizás no sea casualidad que el negociador jefe de Moscú, Kirill Dmitriev, comentara sobre el acuerdo comercial entre Ottawa y Pekín con un tuit sarcástico: "Canadá anuncia una asociación estratégica con China. Puede el 52 Estado hacerlo? (Groenlandia sería el 51)".

Estas palabras demuestran que, una vez más, el consenso entre el Kremlin y la Casa Blanca está al alcance. (ANSA).