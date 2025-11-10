Trump amenaza con demandar a la BBC, que admitió la edición errónea de un discurso

Por Paul Sandle, Sam Tabahriti y Jack Queen

LONDRES/NUEVA YORK, 10 nov (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con emprender acciones legales contra la BBC por la edición de un discurso que pronunció el día en que sus partidarios asaltaron el Capitolio en 2021, y que la cadena británica admitió el lunes que fue un "error de juicio".

Los abogados del mandatario dijeron que la BBC debe retractarse de su documental antes del 14 de noviembre o enfrentarse a una demanda por "no menos" de US$1.000 millones, según una carta enviada el domingo.

El documental del emblemático programa Panorama de la BBC empalmó dos extractos separados de uno de los discursos de Trump, creando la impresión de que estaba incitando a los disturbios del 6 de enero de 2021, lo que, según los abogados, es "falso y difamatorio".

La revelación sobre el discurso y las críticas más amplias a BBC News han sumido a la cadena en una crisis, que el domingo provocó la dimisión de sus dos máximos responsables, el director general Tim Davie y la jefa ejecutiva de Noticias, Deborah Turness.

Su presidente, Samir Shah, se disculpó el lunes por la edición de las imágenes, pero rechazó las acusaciones de parcialidad sistémica en la información de la cadena. Afirmó que la BBC está estudiando cómo responder a la amenaza legal.

La crisis fue provocada por la filtración de un informe interno que planteó preocupaciones sobre la cobertura de la BBC, incluida la edición del discurso de Trump en un programa emitido poco antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 en Estados Unidos.

El montaje se incluyó en un dossier filtrado al diario Daily Telegraph, que también incluía críticas a la cobertura de la BBC sobre la guerra en Gaza y cuestiones de transexualidad.

Shah afirmó que la BBC acepta que la forma en que se editó el discurso dio la impresión de un llamado directo a la violencia. "A la BBC le gustaría disculparse por ese error de juicio", dijo en una carta a los legisladores.

(Reporte adicional de Andrew MacAskill y Elizabeth Piper en Londres; editado en español por Carlos Serrano)