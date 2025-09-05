LA NACION

Trump amenaza con investigación comercial por multa antimonopolio de la UE a Google

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Trump amenaza con investigación comercial por multa antimonopolio de la UE a Google

WASHINGTON, 5 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el viernes la decisión de la Unión Europea de multar a Google con US$3460 millones por asuntos antimonopolio y amenazó con una investigación comercial más amplia contra el bloque en respuesta a la medida.

"No podemos permitir que esto le ocurra al brillante y sin precedentes Ingenio Estadounidense y, si ocurre, me veré obligado a iniciar un procedimiento en virtud del artículo 301 para anular las sanciones injustas que se están cobrando a estas Empresas Estadounidenses que pagan impuestos", escribió Trump en Truth Social. (Reporte de Jasper Ward, editado en español por Daniela Desantis)

