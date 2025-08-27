LA NACION

Trump amenaza con procesar a Soros por su apoyo a protestas "violentas" en EEUU

Trump amenaza con procesar a Soros por su apoyo a protestas "violentas" en EEUU

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Trump amenaza con procesar a Soros por su apoyo a protestas "violentas" en EEUUJose Luis Magana - FR159526 AP

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado a favor este miércoles de procesar al magnate financiero George Soros y a su hijo, Alexander Soros, por actividades delictivas debido a su presunto apoyo a las "protestas violentas" contra sus políticas migratorias en el país.

"No vamos a permitir que estos lunáticos sigan destrozando a Estados Unidos, sin darle siquiera la oportunidad de respirar y ser libre. Soros y su grupo de psicópatas han causado un gran daño a nuestro país", ha señalado en la red social Truth Social.

El presidente ha defendido que deberían ser acusados en virtud de la ley RICO, que establece penas para actos delictivos llevados a cabo por organizaciones criminales, en medio de las teorías de la conspiración de la ultraderecha sobre el apoyo de Soros a las protestas contra las políticas antiinmigración de Trump.

En respuesta, Open Society Foundation ha asegurado en un mensaje publicado en redes sociales que "no apoya ni financia protestas violentas", por lo que ha calificado estas acusaciones de "falsas" y ha catalogado de "indignantes" las amenazas contra la familia Soros.

"Defendemos las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución de Estados Unidos, incluidos los derechos a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, que son sellos distintivos de cualquier democracia fuerte", ha agregado.

LA NACION
Más leídas
  1. La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez
    1

    La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez

  2. La cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa
    2

    Andrea Ghidone y “El señor tabaco”: la cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa

  3. Pelean para cubrir los gastos de su hija con discapacidad y abren una dura pregunta sobre los audios filtrados
    3

    Discapacidad. Hacen malabares para pagar los cuidados de su hija y lanzan una dura pregunta sobre los audios

  4. Del palco y la gloria al anonimato: el destierro de Ameal, el último presidente campeón con Boca
    4

    Del palco y la gloria al anonimato: qué es de la vida de Jorge Ameal, el último presidente campeón con Boca

Cargando banners ...