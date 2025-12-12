Trump amenaza con retener financiación para los estados por las normativas sobre IA

Por Andrea Shalal, Jody Godoy y Courtney Rozen

WASHINGTON, 12 dic (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que retendrá la financiación federal de banda ancha a los estados cuyas leyes para regular la inteligencia artificial sean juzgadas por su Gobierno un freno al dominio estadounidense en la tecnología.

"Queremos tener una fuente central de aprobación", dijo Trump a los periodistas, flanqueado por altos asesores, incluido el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que 50 regímenes regulatorios diferentes obstaculizan el crecimiento de la naciente industria. "Para ganar, las empresas de IA de Estados Unidos deben ser libres de innovar sin regulaciones engorrosas", decía el decreto, y añadió que el actual mosaico de diferentes regímenes regulatorios hacía que el cumplimiento fuera más difícil, especialmente para las empresas emergentes.

Trump ha adoptado la IA como una tecnología crítica, trabajando estrechamente con empresas estadounidenses para impulsar la inversión en un sector en el que China también ha hecho grandes avances. Pero a los críticos les preocupa que el desarrollo sin restricciones pueda dejar a los estadounidenses vulnerables.

El decreto también refleja ataque contra los esfuerzos antidiscriminación del Gobierno de Trump a estados como Colorado que han tratado de evitar que el lenguaje discriminatorio se incorpore a los modelos de IA. Tales esfuerzos podrían dar lugar a un "sesgo ideológico" y producir resultados falsos, dijo.

FINANCIACIÓN FEDERAL AMENAZADA

El decreto dará al Gobierno de Trump herramientas para hacer retroceder las regulaciones estatales más "onerosas", dijo el asesor de IA de la Casa Blanca, David Sacks. El Gobierno no se opondrá a las normas que rigen la IA que se relacionan con la seguridad infantil, agregó.

a la Secretaría de Comercio que evalúe las leyes estatales en busca de conflictos con las prioridades de Trump en materia de IA y que bloquee a los estados en conflicto el acceso al fondo de $42.000 millones para el Acceso y Despliegue Equitativo de la Banda Ancha.

El representante demócrata Don Beyer, que copreside un grupo sobre IA, dijo que el decreto aplastaría las reformas de seguridad aprobadas por los estados y crearía "un entorno del Salvaje Oeste sin ley para las empresas de IA que pone en riesgo a los estadounidenses".

Advirtió que el decreto reduciría la probabilidad de acción del Congreso y probablemente violaría la 10ª Enmienda, que dice que cualquier poder no otorgado específicamente al Gobierno federal pertenece a los estados o al pueblo.

El decreto de Trump pedía a su Gobierno que trabajara con el Congreso para elaborar una norma nacional que prohibiera las leyes estatales que entraran en conflicto con la política federal, protegiera a los niños, impidiera la censura, respetara los derechos de autor y protegiera a las comunidades.

Hasta que se establezca dicha norma, el decreto pedía medidas para "frenar las leyes más onerosas y excesivas que surjan de los estados y que amenacen con obstaculizar la innovación". (Información de Courtney Rozen y Andrea Shalal en Washington y Jody Godoy en Nueva York; información adicional de Gram Slattery en Washington; edición de Jamie Freed y Stephen Coates; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)