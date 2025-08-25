Trump amenaza con revocar los permisos a NBC y ABC por ser "sesgadas y mentirosas"

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con revocar la licencia de las cadenas de televisión NBC y ABC alegando que son "una verdadera amenaza" para la democracia estadounidense por su supuesto sesgo ideológico.

"A pesar de una altísima popularidad y, según muchos, de estar entre los mejores ocho meses de la historia presidencial, ABC y NBC 'fake news', dos de las peores y más sesgadas cadenas de la historia, me dan un 97% de malas noticias", ha protestado en su plataforma Truth Social.

En el mismo mensaje, ha acusado a ambas cadenas de ser "una rama del Partido Demócrata". "Según muchos, la (Comisión Federal de Comunicaciones) FCC debería revocarles sus licencias. Estoy totalmente de acuerdo, porque son tan sesgadas y mentirosas que representan una verdadera amenaza para nuestra democracia", ha agregado.

Poco después, el inquilino de la Casa Blanca ha sugerido en la misma red social que ABC y NBC paguen "millones de dólares al año" por sus licencias. "Deberían perder sus licencias por su cobertura injusta de republicanos y/o conservadores", ha reiterado, antes de insistir en que "como mínimo, ¡deberían pagar una fortuna por tener el privilegio de usar las ondas más valiosas en cualquier lugar y en cualquier momento.

El mandatario ha concluido afirmando que "el periodismo corrupto no debería ser recompensado, (sino) erradicado".

Estas declaraciones llegan después de que Trump haya puesto en el ojo de mira a importantes medios de comunicación del país norteamericano como CBS o ABC, que el pasado julio llegó a un acuerdo con el presidente por valor de US$15 millones (casi 13 millones de euros) bajo acusaciones de difamación.