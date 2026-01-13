Trump amenaza con sancionar a quienes comercien con Irán, donde aumentan los muertos en las protestas

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 25% a cualquier país que comercie con Irán, en un intento de apretar al régimen de los ayatolás, cuya represión de las protestas dejó al menos 648 muertos, según una oenegé.

Las autoridades iraníes insisten en que están retomando el control tras las sucesivas manifestaciones, que empezaron hace dos semanas.

Al principio iban dirigidas contra el aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

Este martes se restableció la conexión telefónica internacional, constató un periodista de AFP en Teherán, aunque los iraníes siguen sin poder acceder a internet por un bloqueo impuesto por las autoridades desde el 8 de enero que, según organizaciones de derechos humanos, busca ocultar la magnitud del derramamiento de sangre.

Trump, que ha amenazado con intervenir militarmente en Irán, anunció el lunes en redes sociales que dicho arancel del 25% se aplicaría "inmediatamente" en sus actividades en Estados Unidos a los socios comerciales de la República Islámica.

Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, según la base de datos económicos Trading Economics.

Poco después, Pekín respondió que "protegerá decididamente sus legítimos derechos e intereses" y consideró que "no hay ganadores en una guerra arancelaria".

La Casa Blanca afirmó el lunes que Trump no tiene ningún "temor" a atacar militarmente a Irán pero que, de momento, está dando prioridad a la diplomacia.

- "Matanzas a gran escala" -

La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, indicó el lunes que pudo verificar 648 muertes, entre ellas las de nueve menores, pero advirtió que la cifra real de víctimas podría superar las 6.000. Además, reportó que hay más de 10.000 detenidos.

Human Rights Watch (HRW) abundó diciendo que existen "informes fiables de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo matanzas a gran escala en el país".

Según la prensa estatal iraní, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad murieron en las protestas. Sus funerales se acabaron convirtiendo en grandes concentraciones a favor del gobierno, que declaró tres días de luto oficial.

El canciller iraní, Abás Araqchi, declaró a Al Jazeera que el Ejecutivo "dialogó" con los manifestantes en los primeros días del movimiento y que sólo ordenó que se cortara internet tras verse "confrontado a operaciones terroristas y darse cuenta de que las órdenes venían de fuera del país".

Respecto a las amenazas de Trump, añadió: "Estamos preparados para cualquier eventualidad y esperamos que Washington elija una opción sensata. No importa qué opción elijan, estamos preparados para ello".

Catar dijo que una escalada entre Washington y Teherán sería "catastrófica" para Oriente Medio.

- "Los últimos días" -

Frente a las grandes concentraciones de los últimos días, las autoridades convocaron contramanifestaciones el lunes en apoyo a la República Islámica, una movilización que representa una "advertencia" para Estados Unidos, declaró el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años y en el poder desde 1989.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró "horrorizado" por la represión de las protestas y llamó a "dejar de matar a manifestantes pacíficos".

España convocó este martes al embajador de Irán en Madrid para expresar su "enérgica repulsa y condena" de la represión, y el presidente francés, Emmanuel Macron, emitió un comunicado en el que condena "la violencia estatal que apunta indiscriminadamente contra mujeres y hombres iraníes que piden valientemente que se respeten sus derechos".

"Cuando un régimen sólo puede mantenerse en el poder a través de la violencia, entonces está efectivamente acabado", afirmó el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, durante un viaje a India. "Creo que estamos asistiendo a los últimos días y semanas de este régimen", agregó.

Sin embargo, varios analistas advirtieron que es demasiado pronto para predecir una caída inmediata del sistema teocrático.

"Podría decirse que estas protestas representan el desafío más grave a la República Islámica en años, tanto por su alcance como por sus reclamos políticos cada vez más explícitos", declaró a la AFP Nicole Grajewski, profesora en el Centro de Estudios Internacionales Sciences Po, en París.

Según ella, no está claro que el movimiento en curso vaya a derrocar al poder, dada "la enorme profundidad y resiliencia del aparato represivo de Irán".

Reza Pahlavi, hijo del sah depuesto en 1979 y figura opositora exiliada en Estados Unidos, afirmó que Trump es un hombre que "dice lo que piensa y piensa lo que dice" y que "sabe lo que está en juego".

"Este régimen definitivamente sobrepasó la línea roja que se había trazado", señaló.