Trump amenaza con sanciones a España por las discrepancias sobre el 5% en gasto militar: "Deberían ser castigados"

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este jueves con imponer sanciones a España por las discrepancias sobre el objetivo de gasto militar del 5% del PBI acordado en la cumbre de líderes aliados de La Haya.

"Creo que es una gran falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en castigarlos comercialmente con aranceles por lo que hicieron. Y podría hacerlo. Me parece increíblemente irrespetuoso", ha dicho en declaraciones a la prensa durante una reunión de su gabinete con el presidente de Argentina, Javier Milei.

"España (ha sido el) único país de la OTAN, el único del planeta en hacer eso. Y creo que deberían ser castigados por eso", ha remarcado el inquilino de la Casa Blanca.

