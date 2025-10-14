Trump amenaza con sanciones a España por las discrepancias sobre en gasto militar: "Deberían ser castigados"
MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este jueves con imponer sanciones a España por las discrepancias sobre el objetivo de gasto militar del 5% del PBI acordado en la cumbre de líderes aliados de La Haya.
"Creo que es una gran falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en castigarlos comercialmente con aranceles por lo que hicieron y podría hacerlo. Me parece increíblemente irrespetuoso", ha dicho en declaraciones a la prensa durante una reunión de su gabinete con el presidente de Argentina, Javier Milei.
"España ha sido el único país de la OTAN, el único del planeta en hacer eso y creo que deberían ser castigados por eso", ha remarcado el inquilino de la Casa Blanca.
