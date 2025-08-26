Trump amenaza con tasas a quien grave alta tecnología

Al respecto, la Comisión Europea respondió con firmeza, afirmando el "derecho soberano de la UE y sus Estados miembros a regular las actividades económicas en su territorio", según declaró la portavoz Paula Pinho.

Las palabras de la magnate siguen generando mayor incertidumbre en las relaciones comerciales transatlánticas, menos de una semana después del acuerdo marco entre Bruselas y Washington sobre los aranceles, alcanzado tras largas negociaciones y luego del acuerdo político alcanzado a finales de julio en el Turnberry Golf Club de Escocia.

Todo eso se ve agravado por un nuevo "cortocircuito" en torno a los chips, dado que la declaración conjunta UE-Estados Unidos del jueves pasado establece específicamente el compromiso europeo de comprar chips de inteligencia artificial por valor de US$40.000 millones a Estados Unidos.

Sin embargo, en materia arancelaria, Bruselas sigue adelante con su plan y reitera su intención de formalizar su propuesta de reducción de aranceles sobre los productos industriales estadounidenses para esta semana.

Con base en los compromisos de las partes, esto garantizará que el límite del 15% en los aranceles estadounidenses sobre varios productos europeos se implemente a partir del 1 de agosto, incluyendo el sector automotriz, de gran importancia industrial (actualmente gravado con aranceles del 27,5%), así como en otros productos donde persistía la incertidumbre, como los productos farmacéuticos, los semiconductores y la madera.

En concreto, Trump arremetió contra quienes atacan a "nuestras increíbles empresas tecnológicas estadounidenses".

Los impuestos digitales, la legislación sobre servicios digitales y las regulaciones de los mercados digitales, afirmó, estaban "diseñados para perjudicar o discriminar a la tecnología estadounidense".

Al mismo tiempo, Bruselas, de forma escandalosa, daría luz verde "a las mayores empresas tecnológicas de China".

"Si no se eliminan estas medidas discriminatorias, como presidente de Estados Unidos, impondré aranceles adicionales sustanciales a las exportaciones de ese país a Estados Unidos e implementaré restricciones a la exportación de nuestra tecnología y chips altamente protegidos", avisó Trump.

"La Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE no tienen en cuenta el color de la empresa, su jurisdicción ni su propietario", manifestó, por su parte, el portavoz de Asuntos Digitales de la Comisión, Thomas Reigner.

Las tres últimas decisiones sobre la DSA, señaló, afectan a las empresas chinas AliExpress, Temu y TikTok.

La UE está investigando a X y Meta, pero las acusaciones de censura en Bruselas (presentadas por Mark Zuckerberg, entre otros) se consideran "completamente erróneas e infundadas".

"Más del 99% de las decisiones de moderación de contenido en línea tomadas en la UE son tomadas proactivamente por las plataformas, basándose en sus propios términos y condiciones", declaró Reigner.

Además, Meta también fue reprendida por la UE por una intervención excesiva en el contenido.

En resumen, es todo menos censura europea.

El potente arsenal regulatorio de la UE para limitar el poder excesivo de las grandes tecnológicas y regular la competencia (DMA) y el contenido digital (DSA) en Europa ya dio lugar a la imposición de fuertes sanciones a gigantes estadounidenses como Meta y Apple.

En respuesta a los aranceles estadounidenses de los últimos meses, algunas voces políticas han invocado repetidamente el uso del poderoso "mecanismo anticoerción" de la UE.

Desarrollado por Bruselas, pensando en China y no en Washington, permite medidas unilaterales, restricciones a la inversión e incluso restricciones a la contratación pública para empresas de países considerados hostiles.

"Estamos trabajando en un marco claro", declaró Pinho.

"Cualquier otra medida fuera del alcance de este acuerdo marco en esta etapa es puramente especulativa", completó.

