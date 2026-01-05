Trump amenaza con una operación militar contra Colombia tras incursión en Venezuela
A BORDO DEL AIR FORCE ONE, 4 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el domingo con una acción militar contra el Gobierno de Colombia, diciendo a periodistas que tal operación "suena bien para mí".
"Colombia también está muy enferma, dirigida por un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo mucho tiempo", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, en una aparente referencia al presidente Gustavo Petro.
Al ser consultado directamente respecto a si Estados Unidos llevaría a cabo una operación militar contra ese país, Trump respondió: "Suena bien".
Los comentarios se produjeron después de que Estados Unidos capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro en una audaz redada y lo trasladara a Nueva York para enfrentarse a cargos de narcotráfico.
(Reporte de Gram Slattery y Trevor Hunnicutt; Editado en español por Javier Leira)