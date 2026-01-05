LA NACION

Trump amenaza con una operación militar contra Colombia tras incursión en Venezuela

Actualiza 1-trump amenaza con una operación militar contra colombia tras incursión en venezuela

A BORDO DEL ⁠AIR FORCE ⁠ONE, 4 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ⁠amenazó ‌el ​domingo con una acción militar contra ​el Gobierno de Colombia, diciendo a ‌periodistas que tal ‌operación "suena bien ​para mí".

"Colombia también está muy enferma, dirigida por un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no ⁠va a estar haciéndolo mucho tiempo", ​dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, en una aparente referencia al presidente Gustavo Petro.

Al ser consultado directamente respecto ⁠a si Estados Unidos llevaría a cabo una ​operación militar contra ese país, Trump respondió: "Suena bien".

Los comentarios se produjeron ‍después de que Estados Unidos capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro en una audaz redada y lo trasladara a ​Nueva York para enfrentarse a cargos de narcotráfico.

(Reporte de Gram Slattery y Trevor Hunnicutt; ‍Editado en español por Javier Leira)

