Trump amenaza con usar el ejército por las protestas contra el ICE en Minnesota

WASHINGTON, 15 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con usar la Ley de Insurrección, que le permitiría desplegar fuerzas militares, en Minnesota, en medio de la escalada de tensión por la presencia de agentes federales en la ciudad más poblada del estado, centro de enfrentamientos diarios.

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley e impiden que los agitadores e insurrectos profesionales ataquen a los patriotas de ICE, que sólo intentan hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La amenaza de Trump en las redes sociales se produjo poco después de que un agente de inmigración estadounidense disparara el miércoles a un venezolano que huía de un control de tráfico en Mineápolis, una semana después del tiroteo mortal contra un ciudadano estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la represión de la inmigración de Trump, dijo que durante el incidente del miércoles dos personas atacaron al oficial federal con un palo de escoba y una pala de nieve mientras luchaba con el venezolano, que según las autoridades estaba de forma ilegal en el país.

La Ley de Insurrección autoriza al presidente a desplegar fuerzas militares en suelo estadounidense.

(Reporte de Doina Chiacu; editado en español por Carlos Serrano)