Trump amplía su guerra comercial y avisa de fuertes aranceles al cobre

Trump anuncia arancel de 50% al cobre

Nuevos aranceles para semiconductores y fármacos

Presidente dice que las conversaciones con UE y China van bien

Japón y Corea del Sur luchan por minimizar daños

Por Andrea Shalal y Trevor Hunnicutt

WASHINGTON/TOKIO, 8 jul (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió el martes su guerra comercial global al anunciar un arancel del 50% al cobre importado y decir que pronto habrá gravámenes sobre semiconductores y productos farmacéuticos, a los que ha amenazado desde hace tiempo.

Un día después de presionar a 14 socios comerciales, entre ellos importantes proveedores como Corea del Sur y Japón, con aranceles marcadamente más altos, Trump reiteró su amenaza de imponer aranceles del 10% a los productos de Brasil, India y otros miembros del grupo de países BRICS.

Las conversaciones comerciales, dijo también, han ido bien con la Unión Europea y China, aunque añadió que está a pocos días de enviar una carta sobre comercio a la UE.

Las declaraciones de Trump, durante una reunión del gabinete de la Casa Blanca, podrían inyectar más inestabilidad a una economía global que se ha visto sacudida por los aranceles que ha impuesto o amenazado con imponer a las importaciones del mayor mercado consumidor del mundo.

Los futuros del cobre en Estados Unidos subieron más de un 10% tras el anuncio de Trump de nuevos aranceles al metal que es fundamental para los vehículos eléctricos, el armamento, la red eléctrica y muchos bienes de consumo.

Los derechos aduaneros se suman a los ya vigentes para las importaciones de acero, aluminio y automóviles.

Las acciones farmacéuticas estadounidenses también cayeron desde máximos del día tras la amenaza de Trump de imponer aranceles del 200% a las importaciones de medicamentos, que dijo que podrían retrasarse alrededor de un año.

Otros países, mientras tanto, dijeron que tratarían de suavizar el impacto de los aranceles de Trump, después de que retrasó una fecha límite del miércoles al 1 de agosto.

El Gobierno de Trump prometió "90 acuerdos en 90 días" después de desvelar una serie de aranceles específicos para cada país a principios de abril. Hasta ahora solo se han alcanzado dos acuerdos, con el Reino Unido y Vietnam. Trump ha dicho que los países han estado pidiendo a gritos negociar. "Ya es hora de que Estados Unidos de América empiece a cobrar dinero a los países que nos estaban estafando (...) y riéndose a nuestras espaldas de lo estúpidos que éramos", dijo. NIVELES MÁS ALTOS DESDE 1934 Tras el anuncio de Trump de aranceles más altos para los 14 países, el grupo de investigación estadounidense Yale Budget Lab estimó que los consumidores se enfrentan a una tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos del 17,6%, más que el 15,8% anterior y la más alta desde 1934. Goldman Sachs dijo que las medidas del lunes agregarían 1,4 puntos porcentuales a la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos. Las bolsas mundiales mostraron una reacción moderada el martes, mientras los inversores se tomaban con calma el último giro en la saga de los aranceles. Trump dijo que "probablemente" comunicará a la Unión Europea en un plazo de dos días qué tarifa puede esperar para sus exportaciones a Estados Unidos, y añadió que el bloque de 27 miembros había estado tratando a su administración "muy bien" en las conversaciones comerciales. Sin embargo, el ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, advirtió de que la UE está preparada para tomar represalias si es necesario. "Si no llegamos a un acuerdo comercial justo con Estados Unidos, la UE está dispuesta a tomar contramedidas", dijo en la Cámara Baja del Parlamento. Japón, que se enfrenta a un posible arancel del 25%, quiere concesiones para su gran industria automovilística y no sacrificará su sector agrícola, un poderoso grupo de presión nacional, en aras de un pronto acuerdo, dijo el martes el principal negociador comercial, Ryosei Akazawa. Corea del Sur, que también se enfrenta a un posible arancel del 25%, dijo que planeaba intensificar las conversaciones comerciales en las próximas semanas "para alcanzar un resultado mutuamente beneficioso". Washington y Pekín acordaron un marco comercial en junio, pero muchos de los detalles siguen sin estar claros, por lo que los operadores y los inversores están pendientes de si se deshace antes de la fecha límite del 12 de agosto, impuesta por Estados Unidos, o si lleva a una distensión duradera. (Reporte de Andrea Shalal, Trevor Hunnicutt, Dan Burns, Bhargav Acharya, Jack Kim, Ju-min Park, Jihoon Lee, Joyce Lee, Philip Blenkinsop, Julia Payne, Olivia Le Poidevin, Emma Farge, Rachel More Martin Petty Redacción: Andy Sullivan y Keith Weir; Edición en español de Javier López de Lérida)