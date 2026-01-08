Trump analiza tomar el control de PDVSA y bajar el precio del barril a US$50, según WSJ

8 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus asesores están planeando una iniciativa para dominar la industria petrolera venezolana en los próximos años, y el presidente dijo a sus consejeros que cree que sus esfuerzos podrían ayudar a bajar los precios del petróleo a US$50 el barril, informó el miércoles el Wall Street Journal.

Un plan bajo consideración incluye que Estados Unidos ejerza cierto control sobre la petrolera estatal venezolana Pdvsa, incluyendo la adquisición y comercialización de la mayor parte de la producción de petróleo de la compañía, dijo el informe, basándose en la información de personas familiarizadas con el asunto.

Reuters no pudo confirmar de inmediato las informaciones. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

EEUU está tratando de ejercer el control de Pdvsa a través de un acuerdo en virtud del cual se trabajaría para comprar y posiblemente distribuir el petróleo de la compañía, incluso a través de empresas conjuntas pasadas y actuales con grandes petroleras como Chevron

, agregó el informe.

Pdvsa dijo más temprano el miércoles que está avanzando en las negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo, mientras un miembro de la junta dijo a Reuters que EEUU necesitará comprar cargamentos a precios internacionales.

El martes, Washington anunció un acuerdo con Caracas para acceder a crudo venezolano por valor de hasta US$2.000 millones, una señal de que los representantes del Gobierno venezolano están respondiendo a la exigencia de Trump de que se abran a las petroleras estadounidenses o se arriesguen a una mayor intervención militar. (Información de Gnaneshwar Rajan en Bengaluru; edición de Jacqueline Wong y Christian Schmollinger; editado en español por Patrycja Dobrowolska)